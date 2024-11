Sinterklaas komt vanaf zaterdag 16 november naar K in Kortrijk

Ook dit jaar komt Sinterklaas terug naar K in Kortrijk. Op verschillende momenten doorheen november en december kan je in K in Kortrijk terecht om de Sint te ontmoeten en er samen mee op de foto te gaan. Daarnaast zijn er winacties in samenwerking met Standaard Boekhandel en Skechers.

Met Sinterklaas komen er ook twee nieuwe winkels naar K in Kortrijk: Toko For Kids en Brands4Kids. Twee stores waar de kleinste shoppers centraal staan. Toko For Kids staat voor duurzaam speelgoed en Brand4Kids zorgt ervoor dat je kroost trendy gekleed is. De nieuwe winkels in K in Kortrijk openen heel binnenkort.

Kids centraal bij K in Kortrijk

Met de komst van Sinterklaas en de opening van Toko For Kids en Brands4Kids zet K in Kortrijk dit najaar kinderen volop in de schijnwerpers. De nieuwe winkels vullen het kindvriendelijk en stijlvol assortiment van K in Kortrijk aan. Toko For Kids biedt een selectie duurzaam speelgoed dat niet alleen speelplezier brengt, maar ook bijdraagt aan een beter milieu door de keuze voor ecologische materialen en verantwoorde productie.

Brands4kids biedt daarentegen een uitgebreide collectie van kwalitatieve, trendy en betaalbare baby- en kinderkleding. De winkel heeft een selectie van eigentijdse merken zoals Vero Moda Girl, Name It, Kids ONLY, No Way Monday, Dirkje en Koko Noko.

Win een boekenbon van € 25

Vanaf zaterdag 16 november kunnen kinderen Sinterklaas ontmoeten in K in Kortrijk, waar ze meteen met de Sint op de foto kunnen en die direct mee naar huis krijgen. Daarnaast is er in samenwerking met Standaard Boekhandel een knutselwedstrijd. Wie de Sint bezoekt, krijgt een kleurplaat en kleurpotloden waar een leuk kunstwerk mee kan gemaakt worden.

Kinderen kunnen hun kunstwerkje voor de Sint inleveren bij Standaard Boekhandel. Drie winnaars maken kans op een boekenbon van 25 euro. Sinterklaas komt op 16, 23 en 30 november, 1 en 4 december, telkens van 14 tot 17 uur.

Zet je (nieuw) schoentje klaar

Wie met Sinterklaas op de foto gaat, geniet van een mooi voordeel bij Skechers. Het enige dat shoppers moeten doen, is de foto van hen en de Sint meenemen naar Skechers. Wanneer je dit doet, geniet het volledige gezin van 20 procent korting op het volledige aanbod van Skechers.