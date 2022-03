Tweeling Lena en Sien zingtin The Voice Kids De Roos van Ann Christy: “We vielen bijna om van de stress”

De tweeling Lena en Sien Garreyn (10) uit de Molenstraat in Wervik is vrijdagavond op VTM te zien in de tweede aflevering van een nieuwe serie van The Voice Kids. Ze brengen De Roos van wijlen Ann Christy. “Onze klasgenoten hoorden ons nog nooit zingen”, lacht Lena.

Lena en Sien zijn de kinderen van Pieter Garreyn en Els Poublon. Ze wonen in de stationsbuurt, vlak naast de spoorweg in een huis met een rijke geschiedenis. Mama Els is sedert dit schooljaar directeur van de secundaire afdeling van Futura in de Hellestraat in Wervik.

De tweeling zit er in de lagere school in het vijfde leerjaar bij ‘meester’ Benny Libert. Papa Pieter begeleidt Lena en Sien dagelijks op weg naar school en terug naar huis. “Ze vragen al jaren aan een stuk om eens te mogen meedoen aan The Voice Kids”, vertelt de papa. “De afgelopen jaren volgden ze trouw alle afleveringen en keken ook nog eens op YouTube.”

“We hebben altijd gezegd dat we ze zouden inschrijven wanneer ze tien jaar werden. Na de preselecties gingen Lena en Sien door en was dat voor ons een behoorlijke verrassing. We hadden het niet verwacht. Ook al omdat ze bijvoorbeeld geen zanglessen volgen en ook niet naar de academie gaan.”

Op een bepaalde dag moesten Lena en Sien naar het bureau van directeur Tom Vandermeulen. Op dat moment keek hij de tweeling nogal vrij streng toe. Ze dachten zo te zien iets fout te hebben gedaan, maar helemaal niet: plots verscheen op het gezicht van de directeur een brede glimlach en vertelde hij het goede nieuws over de opnames voor The Voice Kids. Wat in zijn kantoor werd gefilmd.

De opnames waren in december tijdens de kerstvakantie. Hoe het finaal is afgelopen, blijft afwachten tot vrijdagavond. “Dat maakt het spannend”, zegt Pieter. “We zitten natuurlijk met de geheimhouding. Iedereen is alvast heel benieuwd.”

Lippen op elkaar

“Bij VTM waren ze in elk geval blij dat er een tweeling deelnam aan de preselecties”, zegt Lena. “Onze klasgenootjes wisten niet dat we daartoe in staat waren. Het wordt ons allereerste optreden. Tijdens de opnames viel ik bijna om van de stress.”

Familie en vrienden weten meer maar moeten de lippen op elkaar houden. In het publiek zat er een fanclub voor de schattige tweeling. Juryleden dit keer zijn Metejoor, Laura Tesoro, Duncan Laurence en Marthe, Julia en Hanne van K3. (EDBW)