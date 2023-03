Superfan Gino (49) uit Koksijde zag afscheid van Will Tura aankomen: “In laatste show zag ik niet de Tura van vroeger”

Na ruim zestig jaar op de planken neemt Will Tura (82) uit Veurne afscheid van het touren. de keizer van het Vlaamse lied heeft heel wat superfans, zoals Gino Carpentier (49) uit Koksijde: “Ik weet niet hoeveel optredens ik heb bijgewoond, maar het waren er enorm veel.”

“Ik ben blij dat ik vorig jaar nog in Gent was voor zijn optreden en op die manier ook een van zijn laatste concerten heb mogen meemaken. Ik had toen het gevoel dat dit een van de laatste zou zijn. In de loop der jaren heb ik Will Tura leren kennen als een podiumbeest. Alhoewel dat optreden in Gent nog super was, was het niet meer de Tura die ik vroeger aan het werk zag. Chapeau voor wat hij daar nog liet horen en zien hoor, want er zijn er weinig die het hem zullen nadoen. Niettegenstaande hij nu stopt met optreden blijf ik superfan van hem hoor.”

Verrassingsbezoek van Tura

Voor Gino begon het allemaal toen hij school liep in Veurne. “Ik zat in het vijfde leerjaar en op een moederdagnamiddag moesten wij met de klas een liedje van Will Tura zingen voor de aanwezige mama’s. Plots kwam Will Tura het zaaltje binnen en wij stonden allemaal versteld van dat bezoek. Meer nog, toen hij weer vertrok passeerde hij mij en gaf me een schouderklopje. Met dat kleine gebaar is het allemaal begonnen, Will Tura had er een jonge fan bij. Ik herinner me ook nog dat hij een concert gaf op de markt in Veurne en ik er zo graag bij wilde zijn. Ik had geen geld genoeg om het concert bij te wonen, maar ik ging in het park zitten om te luisteren. Ik kon Will Tura niet zien, maar ik kon hem horen en dat was voor mij al super in die tijd” mijmert Gino.

“Will is een uniek fenomeen en zijn opvolging is nog lang niet in zicht”

Voor het concert ‘Will Tura 75 jaar’ nam hij een week verlof op zijn werk om de voorbereidingen en de repetities van dichtbij te kunnen meemaken. Hij kreeg dan ook de gelegenheid om met zijn gezin even te babbelen met Will Tura. In de living ten huize Carpentier hangt een groot schilderij van Will Tura dat ‘the man himself’ heeft gesigneerd. “Will Tura blijft uniek en ik denk dat de opvolging van hem nog lang niet in zicht is. Zijn liedjes kent iedereen. Ik ben blij dat ik zoveel optredens van dichtbij heb mogen meemaken en alhoewel ik spijtig ben dat er geen meer zullen komen, gun ik hem nu een rustiger leven”, besluit Gino.