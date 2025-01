Stany Crets (60) vindt de liefde bij Waregemse danseres Ellen Houck (36)

Regisseur en acteur Stany Crets (60) vormt een koppel met de Waregemse danseres Ellen Houck (36), die we kennen van onder meer ‘So You Think You Can Dance’ en recenter ‘James De Musical’.

De bekende regisseur bevestigt het nieuws aan Dag Allemaal. Hij leerde Ellen kennen in het professionele leven, net als bij zijn voorgaande relatie, met actrice Ann Van den Broeck. Ook zijn eerste relatie, met de moeder van zijn kinderen, ontstond op de werkvloer, meerbepaald achter de schermen van ‘De Raf en Ronny Show’ op VTM.

Ellen, dochter van Eddy en Pascale Pouchele en de zus van Hannes, verhuisde op haar tiende naar Waregem. Daarvoor woonde het gezin in Humbeek (Vlaams-Brabant). Ze is allerminst een onbekende in het dansmilieu. Met een bachelor Uitvoerende Moderne Theaterdans is ze actief in België en Nederland, waarbij ze niet alleen workshops geeft, maar ook regelmatig op de set staat. Zo zagen we haar al aan het werk in ‘The Voice van Vlaanderen’ en ‘Dansdate’. Daarnaast werkt ze ook als assistent-choreografe bij Deep Bridge, het entertainmentbedrijf dat musicals maakt én die ook Stany Crets op de payroll heeft.

Het brede publiek kent Ellen ongetwijfeld van haar passage in de VTM-wedstrijd ‘So You Think You Can Dance’ in 2013. Toen ze sneuvelde in de halve finale, leverde dat heel wat kritiek op van haar ouders die vonden dat de danser met de meeste sponsors de show had gewonnen.

Veel details wilde het koppel nog niet kwijt over hun prille relatie.