Na actrice, zangeres en modeontwerpster wordt Camille… stripheldin

Op de radio, op televisie en op zowat elk Vlaams podium: Camille is overal. En vanaf dit najaar verovert ze ook de boekenwinkel. Standaard Uitgeverij brengt een hele reeks boeken en strips uit rond de populaire Wevelgemse zangeres.

Camille Dhont (21) is niet meer weg te denken uit de media: het jonge volkje kende haar al door haar rol in #LikeMe, maar sinds haar deelname aan The Masked Singer en Liefde voor muziek én door haar monsterhit Vuurwerk lijkt ze plots overal te zijn. De voorbije zomer stond ze op zowat elk festivalpodium, nam ze een nieuwe plaat op én zong ze de generiek in van Familie. Dit najaar staat ze vijf keer in de Lotto Arena en doet ze een theatertour langs alle Vlaamse steden.

Centrale rol voor Moustache

Het Camille vriendenboek verschijnt op 18 oktober.

En nu wordt Camille dus ook een stripheldin: in mei moet haar eerste stripavontuur in de winkel liggen. Standaard Uitgeverij vroeg aan scenarist Danny De Vos (For Girls Only! en 3HZ) en striptekenares Renée Rienties (Snelle Sam en Nina) om het stripuniversum rond de zangeres uit te werken. “Dat doen we in nauwe samenspraak met het management en met Camille zelf”, vertelt uitgever Kim Sanders. “Thema’s als pesten en bodyshaming liggen Camille na aan het hart. En ook haar teergeliefde kat, Moustache, krijgt een centrale rol in de strip.

Big smile

Zelf is Camille heel blij met haar stripevenbeeld. “Toen ik Moustache en mezelf voor de eerste keer getekend zag, heb ik de rest van die dag lopen ‘smilen’ … ik voel me echt enorm vereerd dat ik nu een stripfiguurtje word en hoop dat mijn fans veel plezier beleven aan alle avonturen die ik ga meemaken.”

“Ik voel me echt enorm vereerd, ik hoop dat mijn fans er veel plezier aan beleven!”

Standaard Uitgeverij is er van overtuigd dat Camille ook op papier gaat scoren. “Vlaanderen is het land van Camille en het land waar geweldige strips en kinderboeken gemaakt worden. We vonden het dus een uitstekend idee om ze samen te brengen”, vertelt CEO Jeroen Overstijns. “Jeugdboeken en strips hebben zich de voorbije jaren levendiger dan ooit getoond. We zijn vereerd boeken en strips met en over Camille te kunnen maken omdat ze zo tot de verbeelding spreekt. En verbeelding, daarvoor doen we het. Welkom, Camille, bij Standaard Uitgeverij.”

Vrienden- en posterboek

Midden oktober verschijnen ook nog een vriendenboek en een posterboek van Camille. En ook voor 2023 staan er nog verschillende boekprojecten op stapel. “We willen Camille in de breedte positioneren op de boekenmarkt”, zegt uitgever Veerle Moureau. “We spelen niet in op de hype, maar willen echt mee op lange termijn denken.”