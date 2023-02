Claire Lansenebre (24) woonde tot haar zeventiende nog in de Filipijnen, nu droomt ze van Miss België: “Dit land heeft me zóveel kansen gegeven”

Tot haar zeventiende woonde ze nog op de Filipijnen, nu voelt Claire Lansenebre zich volbloed Belg én West-Vlaming. De 24-jarige Zeebrugse schone dingt dit weekend mee naar het felbegeerde kroontje van Miss België, al kon haar leven er evengoed compleet anders uitgezien hebben. “Op de Filipijnen timmerde ik aan een carrière als actrice”, zegt ze. “Maar hier ben ik pas helemaal opengebloeid.”

Het leven van Claire Lansenebre leest als een roman. Zo’n 24 jaar geleden werd ze op het Filipijnse eiland Cebu geboren, waar ze ook haar eerste zeventien jaren doorbracht. “Mijn mama is een echte Filipijnse, mijn biologische papa een Amerikaan. Al heb ik hem wel nooit ontmoet.”

Dat ze in België beland is, heeft Claire aan haar mama, Shirley Lansenebre, te danken. “Zij leerde mijn pluspapa Geert Vandeweghe kennen. Na hun huwelijk verhuisden ze, samen met mijn zus Shenna (28), naar Gent. Ik bleef bij mijn grootouders op de Filipijnen. Nanay Lilia en tatay Sergio (oma en opa, red.) hebben me mee grootgebracht. Die twee zitten voor eeuwig in mijn hart.”

Claires mama en pluspapa pendelden tussen hun beide vaderlanden. “Zes maanden België, zes maanden de Filipijnen. Maar uiteindelijk volgde toch een verhuis naar België. Voor mij een sprong in het onbekende, want ik moest mijn hele leven achterlaten.”

“Ik was zeventien, had er mijn vrienden en familie, liep er school én timmerde er aan een mooie acteercarrière. Ik nam er onder andere deel aan een realityshow slash talentenjacht en in 2014 – ik was toen 15 jaar – deed ik in Miss Teen Philippines mijn eerste ervaring in het misswereldje op.”

Droge worst met pintje

Op 18 september 2017 zette Claire voor het eerst voet op Belgische bodem. “Bijna zes jaar geleden”, mijmert ze. “De eerste maanden waren niet zo makkelijk. Ik kende hier niemand, het weer was volledig anders, ik kreeg eten voorgeschoteld waar ik nog nooit van gehoord had… Geitenkaas, bijvoorbeeld. Of een droge worst! Maar nu is het mijn guilty pleasure geworden, samen met een lekker Belgisch pintje.”

Ook de taal vormde aanvankelijk een stevige barrière, geeft Claire toe. “Ik kende geen woord Nederlands. Daarom heb ik meteen zes maanden lang intensief Nederlandse les gevolgd. Een taalbad, eigenlijk. Ik wilde me koste wat het kost zo snel mogelijk kunnen integreren. En dat kan je enkel wanneer je de taal onder de knie hebt.”

En dat kán ze ook. In vloeiend Nederlands, met een licht West-Vlaamse tongval, rolt haar verhaal uit haar mond. “Zélf West-Vlaams praten, is een ander paar mouwen”, knipoogt ze.

Orkaan Ray

Nu heeft Claire de dubbele nationaliteit. “Ik heb zowel een Belgisch als een Filipijns paspoort”, zegt ze trots. “Maar het gekke is dat ik eerst mijn Filipijnse nationaliteit moest inwisselen voor de Belgische en pas enkele maanden geleden kon ik opnieuw ook Filipijnse worden. Mijn hart slaat nu voor mijn beide vaderlanden. Want dat is België ook geworden.”

© JOKE COUVREUR

Toch maakt Claire er een erezaak van om elk jaar enkele weken naar haar geboortegrond af te reizen. “Vooral om nanay en tatay te bezoeken en mijn vrienden terug te zien. De Filipijnen zijn nu voor mij een echt vakantieland geworden, al blijf ik er het reilen en zeilen op de voet volgen. Toen de orkaan Ray er begin 2021 een spoor van vernieling achterliet, ben ik ter plekke gaan helpen en heb ik met mijn goeie vriend Tom Soupaert 21.000 euro ingezameld.”

“De Filipijnen zullen altijd belangrijk voor me blijven. Maar België heeft me zóveel kansen gegeven. Ik zal nooit weten hoe mijn leven er zou uitgezien hebben, mocht ik op de Filipijnen gebleven zijn. Ik timmerde er aan een carrière als actrice en toen ik naar hier vertrok, zei mijn manager dat ik best nog een jaartje zou wachten. Zou ik doorgebroken zijn? Ik zal het nooit weten. Wat ik wél weet, is dat ik in België helemaal opengebloeid ben.”

Eigen restaurant?

Dat wil Claire ook op het podium van de finale van Miss België tonen. “Het is vooral dankzij mijn mama dat ik me ingeschreven heb”, glimlacht ze. “Zij is superfan van alle mogelijke missverkiezingen en gaf me dat laatste duwtje in de rug. Ik was al compleet verrast toen ik in september tot Miss West-Vlaanderen gekroond werd. Dat ik nu ook naar het kroontje van Miss België mag meedingen, is de kers op de taart.”

Claire (links) met haar oudere zus Shenna als kind in de Filipijnen. “Het land zal altijd in mijn hart blijven.” © GF

Claire wordt als een van de favorieten voor winst beschouwd, maar zelf blijft ze opvallend nuchter. “Dat West-Vlaamse zit er al goed in”, lacht ze. “Ik zie wel wat er op me afkomt. Ik wil vooral genieten van de hele avond, ik beschouw het als een geschenk om dit te mogen meemaken. Ik heb een erg intensieve week vol repetities achter de rug, zaterdag volgt de apotheose. Met of zonder kroontje op het einde van de show.”

En wat als Claire zich Miss België 2023 mag noemen? “Goh, daar heb ik nog niet zo erg veel over nagedacht. Ik hou de voetjes liever op de grond. Maar als het toch zou gebeuren, wil ik mijn schouders zetten onder een project om kinderen in nood te helpen, in landen waar ze minder kansen krijgen. Zo wil ik mee een verschil maken.”

Claire omschrijft zichzelf als een niet-alledaagse misskandidate. “Het gaat niet om wie de mooiste is, wel om de inhoud. Ik hoop een voorbeeld te zijn voor andere jonge vrouwen die hun dromen najagen. Niets is onmogelijk, zolang je het maar wil. Ik hoop ooit een eigen restaurant uit de grond te stampen. Ik heb een diploma keukenverantwoordelijke aan de hotel- en toerismeschool Spermalie op zak en heb al heel wat ervaring in de horeca opgedaan. Dat zou fantastisch zijn… Maar eerst alle focus op Miss België!”

Finale Miss België: zaterdag 11 februari om 20.35 uur op Eclips TV