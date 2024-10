Sarah Laureyns zondag te gast in het Brugs Uurtje

Moderator Freddy Clevers ontvangt zondag Sarah Laureyns in het Brugs Uurtje. Ze komt er honderduit vertellen over toneel en cultuur, en dat in het Brugs dialect.

Sarah groeide op in het Tempelhof in Sint-Pieters en had er toen ze amper 5 jaar jong was al haar eerste figurantenrol beet. “Enkele jaren later werd er ook een jeugdtheaterafdeling opgestart en van dan af ben ik toneel blijven spelen. Twee jaar geleden werd ik ook voorzitter van Werkgroep 66. Elk jaar brengen we vier producties, waarvan twee door gastgezelschappen”, vertelt Sarah.

“De eerstvolgende keer dat ik weer op de planken sta, is in de komedie Almor al Fred(d)o, een eigen productie waarin ik een therapeut speel, en dat in het schoon Vlaams.”

Zatte nar

Sarah kan ook als geen ander onvervalst Brugs spreken, en demonstreerde dat onlangs nog in de Gouden Boomstoet. “Ik was toen een van de twaalf Brugse narren. De meest dankbare rol daarbij was die van de zatte nar, en ik heb dat heel graag gedaan. Zelf regisseren zal ik nooit doen, dat is een bewuste keuze, maar ik zou doodgraag in een musical meespelen.”

Toneelgezelschappen hebben het niet gemakkelijk, zeker na corona was het moeilijk om de zalen weer vol te krijgen. Daarom werd de Brugse Unie van Theaterkunsten (BRUT) opgericht en ook Werkgroep 66 maakt daar deel van uit.

“Op Autoloze Zondag hebben we een gevarieerd programma gebracht. De bedoeling is ook gemeenschappelijke projecten uit te werken, maar dat staat nog in zijn kinderschoenen. We hebben ook een memorandum overhandigd aan het stadsbestuur, met daarin de pijnpunten van het amateurtheater, zoals een tekort aan repetitieruimtes en zalen.”

