Ronn Moss staat weer op het podium van Het Prethuis: “Ook backstage lachen we flink wat af!”

Een week na zijn 70ste verjaardag schittert de Amerikaanse acteur Ronn Moss opnieuw op het podium van Het Prethuis, voor de herneming van het populaire comedystuk ‘Brasschaatse Huisvrouwen’. Wij spraken met de man die wereldberoemd werd als Ridge Forrester in ‘The Bold and the Beautiful’. “Het is fantastisch om met de fiets naar Brugge te rijden!”

Met een voorstelling in Wenduine, Oostende en Diksmuide belooft het een druk weekend te worden voor Het Prethuis, dat de voorstelling Brasschaatse Huisvrouwen (eindelijk) opnieuw speelt. De theatervoorstelling ging in première in 2017, maar de geplande herneming in april 2020 kon nu pas plaatsvinden. In de cast zien we onder meer Leen Dendievel, maar de bekendste klepper is ongetwijfeld Ronn Moss. De Amerikaanse acteur kroop van 1987 tot 2012 in de huid van Ridge Forrester in de soapserie The Bold and the Beautiful. Moss is ook een begenadigd muzikant.

Lockdown Lover

Vorige week mocht hij 70 kaarsjes uitblazen. Jawel, we geloofden het eerst ook niet. “That’s cute”, glimlacht Ronn. “Ik vraag het me ook af, hoe snel is die 70 er al? Mijn verjaardag heb ik trouwens goed gevierd, met onder meer een privé-vertoning van de film Surprise Trip die we vorig jaar in het Italiaanse Puglia hebben gedraaid. Daar heb ik een huis, een wondermooie plek waar mensen kunnen trouwen en het leven vieren.”

Moss zat de afgelopen tijd duidelijk niet stil. Tijdens de eerste lockdown zat hij vast in België, maar hij besteedde zijn tijd heel nuttig. “Ik was gemotiveerd om een album op te nemen met nummers die ik altijd al mooi vond. Ik deed zoveel mogelijk zelf, wat best een uitdaging was. Voor een aantal nummers kon ik op enkele muzikale vrienden rekenen. Het resultaat werd Lockdown Lover en je vindt ze allemaal terug op YouTube en mijn site. Ik heb in die tijd ook jullie land beter leren kennen. Mijn fiets was een godsgeschenk. Ik vond het fantastisch om België te verkennen per fiets. Ik kijk er naar uit om dat binnenkort weer te doen.”

Videoclip in Brugge

Uiteraard deed Ronn ook onze provincie aan. “Ik hield ervan om met de fiets naar Brugge te rijden. Het is zo pittoresk en rustgevend om door dat mooie landschap te rijden. We hebben zelfs enkele scènes in Brugge gedraaid voor de videoclip van Dreaming in Color. Dat nummer schreef ik met producer Patrick Hamilton en Vincent Pierins. De Franse stukjes werden ingezongen door Ella Luna. Ik ben heel blij dat het nummer het zo goed deed en bovenaan de hitlijsten verscheen.”

Aan ambiance geen gebrek op het podium… © GF

Ronn Moss had in ons land al veel fans dankzij The Bold and the Beautiful. Tien jaar na zijn vertrek is hij voor velen nog altijd Ridge. “Dat vind ik helemaal niet erg. Er is geen enkele reden om neer te kijken op mensen die hun liefde en appreciatie uitspreken voor een rol waar ik zelf een deel van mijn leven heb aan gewijd. Ik ben die fans heel dankbaar dat ze samen met mij die weg hebben afgelegd. Ik kijk er met warme gevoelens op terug. I lived with Ridge for 25 years, ik ben heel trots op die periode. Ik mis ook de mensen met wie ik toen samenwerkte. Maar vandaag jaag ik nu andere creatieve dromen na. Ik kan die nu allemaal waarmaken en voel me dan ook gezegend.”

Nood aan een lach

Zo is Ronn Moss vandaag te zien in Brasschaatse Huisvrouwen. “Het personage sprak me aan omdat hij erg op mij lijkt. De andere personages zijn de echte drijvende kracht achter de komedie. Ik ben bij wijze van spreken de gewone man op wie de anderen hun lusten botvieren. (lacht) Ik ben heel blij om straks weer op het podium te staan. Comedy is meer dan ooit nodig. Mensen hebben echt nood aan een lach. Ik moet elke keer zelf weer lachen als we spelen. Ook backstage, tussen de scènes door, wordt er flink wat afgelachen. Ik kijk er oprecht naar uit.” Of hij in de toekomst nog te zien is op de planken van Het Prethuis, laat de acteur in het midden. “Dat kan, maar momenteel heb ik nog heel wat andere projecten in de pijplijn. Maar alles wat Jeroen Maes schrijft, is echt geweldig, slim en erg grappig.”

“Opduiken in The Masked Singer? Never say never. Naast theater, treed ik hier nog op met mijn muziek. Binnenkort ga ik dan opnieuw naar Italië voor een muzikale tournee deze zomer. Maar eerst ligt mijn focus volledig bij Brasschaatse Huisvrouwen!”

Het Prethuis brengt ‘Brasschaatse Huisvrouwen’ op vrijdag 11 maart in Wenduine, zaterdag 12 maart in Oostende, zondag 13 maart in Diksmuide en dinsdag 22 en woensdag 23 maart in Ieper. In april is er nog een voorstelling in Torhout, Blankenberge, Sijsele, Moorslede, Eernegem, Izegem en Roeselare. In mei spelen ze in Beernem, Harelbeke, Leffinge en Meulebeke. Alle info en tickets vind je op www.brasschaatsehuisvrouwen.be en www.prethuis.be.