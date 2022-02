Rondreizende expo ‘Brand’ houdt halt in bib Izegem

Tot en met zaterdag 26 februari kan je in de bibliotheek gaan kijken naar de rondreizende fototentoonstelling ‘Brand’ die de strijd tegen de censuur in de kijker zet. “Een unieke expo met foto’s van bekende en onbekende lezers, genomen door oud-Izegemnaar Jean-Pierre Drubbels”, zegt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA).

Jean-Pierre Drubbels is de zoon van politieagent Antoine Drubbels (overleden op zijn 51ste) en Mariette Vangroenweghe uit Izegem. Hij studeerde aan het VTI en werkte bij MBLE in Roeselare en volgde na zijn legerdienst een opleiding als rijkswachter. Vervolgens trad hij toe tot de bijzondere wegpolitie. In 1977 verliet hij de rijkswacht en werd vertegenwoordiger bij Gestetner en Océ-Belgium. In 1978 leerde hij in Gent zijn partner kennen waarmee hij nu in Evergem woont.

Profetische woorden

“In 2014 richtte ik het fotocollectief ‘Rode Oogjes’ op bij het August Vermeylenfonds”, zegt Jean-Pierre. “De tentoonstelling ‘Brand’ die in februari in de bib te zien is valt onder mijn beheer. 19 van de 39 tentoongestelde foto’s heb ik zelf genomen.”

Even situeren waarover de fototentoonstelling gaat. ‘Daar waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen.’ Dat zijn de profetische woorden van de Duitse dichter van Joodse afkomst Heinrich Heine. Censuur is van alle tijden. Kritische stemmen zijn vaak de luis in de pels van autocratische regimes. Alle middelen worden ingezet om hen monddood te maken. Maar ook vandaag is censuur is nog steeds een realiteit in verschillende landen. Auteurs worden nog altijd vervolgd, boeken nog steeds verbrand.

“Voor deze tentoonstelling lieten bekende en minder bekende lezers zich fotograferen met een ooit gecensureerd boek dat hen heeft ontroerd, een boek waarvan ze hopen dat het opnieuw wordt gelezen”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Een aantal foto’s werd genomen door Jean-Pierre Drubbels, een fotograaf met een lange staat van dienst die zijn focus richt op portret- en straatfotografie. Jean-Pierre was onder meer finalist van de ‘Panasonic Photo Award’ en laureaat van de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie.”

Kritische blik

“De fototentoonstelling ‘Brand’ toont foto’s van bekende en minder bekende personen die fragmenten voorlezen uit verschillende boeken, met een kritische blik op het sociale gebeuren of die aantonen hoe boeken kunnen misbruikt worden in een maatschappelijke context en tijdsgeest”, zegt Jean-Pierre.

“Ik fotografeerde en portretteerde onder andere bekenden als minister van staat Johan Vande Lanotte, Herman Balthazar, Tom Lanoye, Christophe Busch, Freek Braekman, Sven Tuytens maar ook minder bekenden en Roeselaarse streekgenoten als MSKA-leerkracht Robby Degryse en Linda Nyirenda, die afstudeerde aan het lyceum De Grauwe zusters in Roeselare.”

(IB)