Roeselaarse klokkenluidster Veerle Cattry is boegbeeld van immaterieel-erfgoedcampagne

Gedurende de zomermaanden zal Roeselaarse klokkenluidster Veerle Cattry te zien zijn op affiches in verschillende Vlaamse en Brusselse stations naar aanleiding van de campagne “Zo goed voelt immaterieel erfgoed”, die het begrip ‘immaterieel erfgoed’ bekender moet maken bij het brede plubiek.

Van de term ‘immaterieel erfgoed’ hebben waarschijnlijk vele mensen nog nooit gehoord. Daar wil Werkplaats immaterieel erfgoed aan de hand van hun nieuwe campagne verandering in brengen. De term omvat gebruik, rituelen, ambachten en vakmanschap die van generatie op generatie doorgegeven worden. De nieuwe campagne bestaat uit een vierluik aan campagnebeelden. Zo zal je naast een friturist, een tattoo-artiest en strandbloemverkopers, klokkenluidster Veerle Cattry uit Roeselare zien. Met de slogan ‘Zo goed klinkt immaterieel erfgoed’ zal Veerle de klokkenluiderscultuur vertegenwoordigen.

In Vlaanderen worden in amper drie gemeenten klokken nog met de hand geluid: in Roeselare, Zogge en Leuven. Maar, in Roeselare luidt men het fanatiekst.

Jubileum

Vanuit de Sint-Michielstoren wordt ook nog bij huwelijken, begrafenissen, doopfeesten, de intrede van Sint en zelfs bij het begin van de soldenperiode handmatig geluid. Daar is de Roeselaarse klokkengilde, die dit jaar 100 kaarsjes mag uitblazen, verantwoordelijk voor.

In het kader van Open Monumentendag wordt die verjaardag extra in de kijker gezet. Klokkenverenigingen uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd en er wordt samengewerkt met de bellemannen. Zo hoopt de gilde iedereen binnen en buiten Roeselare warm te maken voor dit klinkend stukje immaterieel erfgoed.

De gilde telt momenteel zo’n twaalf klokkenluiders, waarvan vier vrouwen en waaronder boegbeeld Veerle Cattry hun nieuwste aanwinst is. De oudste klokkenluidster is 89, de jongste 34. Alle klokkenluiders zijn vrijwilligers, passie en buikgevoel is het belangrijkste.

“Standaard luiden we de klokken zeven dagen op zeven, drie keer per dag (om 6.45 uur, 12 uur en 20 uur) en bij allerlei christelijke of burgerlijke feestelijkheden”, verklaart Veerle. “Voor elke gelegenheid bestaat een andere melodie. Die melodieën of luidwijzen ontstaan door de vier klokken – die elk een andere toon hebben (do, re, mi en fa) – in een andere volgorde te luiden. De klokkenluiders kunnen zo 13 luidwijzen spelen. Soms hoor je slechts één klokkenluider, maar voor een meer ingewikkelde melodie zijn tot zes klokkenluiders tegelijk nodig!”