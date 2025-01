Robrecht Vanhuyse (70) blikt terug op carrière met dubbel-cd: “Met ook onze absolute hit Het Zwien”

Zanger, componist en eventorganisator Robrecht Vanhuyse is zeventig geworden en staat vijftig jaar op de planken. Dat viert hij met een dubbel-cd waarop naast nieuwe nummers een overzicht staat van wat hij de voorbije jaren bijeen schreef en zong.

Wie Robrecht Vanhuyse niet kent, helpen we even met de tips Spectrum, O’Djavel en De Blik Dooze Band, groepen die hij met bevriende muzikanten oprichtte. “Ik doe het nu wel wat rustiger aan, maar als ik op het podium sta geniet ik nog even hard als vijftig jaar geleden.”

De carrière van Robrecht kon toen even goed een totaal andere richting zijn uitgegaan. “Samen met mijn buurjongen Isidoor Godderis, die uitgroeide tot een van de bekendste Vlaamse beeldhouwers, deelde ik een niet alledaagse hobby. We waren beiden amateurscheikundigen en het liefst van al experimenteerden we met alles wat je op de tabel van Mendeljev terugvindt. Die producten kwamen in onze erlenmeyers en op de bunsenbrander terecht.”

Labo op zolder

“Mijn ouders zagen er geen graten in, maar vader heeft me wel verplicht om ons labo niet in de kelder maar op zolder uit te bouwen. Dan gaat bij een ontploffing alleen het dak er aan, zei hij dan. Hij had wel gelijk want we kochten in chemische bedrijven in het Antwerpse vaak niet zo onschuldige producten. Experimenteren met natrium dat ontploft bij contact met water doe je niet zomaar natuurlijk.”

“Dat labo lag in de Vijfwegenstraat boven de drukkerij van mijn vader annex winkel met schoolgerief en speelgoedwinkel die door mijn moeder werd uitgebaat. Daar verkocht ze onder andere de eerste elektrische speelgoedorgeltjes en aangezien ik naar de muziekschool ging mocht ik dat instrument telkens weer demonstreren voor de klanten. Daar zal al het zaadje gelegen hebben voor wat later zou volgen.”

Na een passage in Gent waar hij begon aan studies ingenieur scheikunde kwam Robrecht terecht in de drukkerschool. “De te zware wiskunde deed me noodgedwongen een andere koers inslaan. De drukkerij in Roeselare overnemen zal wel de droom van vader geweest zijn. Mama hoopte dan weer dat er eindelijk eens een onderwijzer in de familie zou opduiken. Het werd het eerste.”

Accordeon

“In mijn vrije tijd bleef ik muziek schrijven en spelen tot de Scouts me vroegen om mee te werken aan hun toen zeer populaire Retroshow. Ik ging op zoek naar muzikanten en zo is Spectrum, onze eerste band, geboren. Wij brachten Vlaamse pop, een beetje naar het voorbeeld van Johan Verminnen. Wat volgde was een reeks optredens in cafés, zaaltjes, tenten tot in Gent en Leuven toe. Toen was ik nog de zanger, pas later is de accordeon erbij gekomen. Dat instrument heb ik me helemaal zelf aangeleerd.”

“In 1995 was het verhaal van de drukkerij afgelopen. Een mislukte investering leidde tot een faillissement, maar uit die tegenslag groeide iets nieuws. Ik richtte mijn eigen theater- en organisatiebureau Multiple Choice op in eerste instantie om mezelf te verkopen als muzikant maar al heel snel werkte ik mee aan de organisatie van de batjes in Izegem en de Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort en trad op op bedrijfs- en wijkfeesten of op beurzen.”

“Als ik op het podium sta geniet ik nog even hard als vijftig jaar geleden”

“Daarnaast toerden we verder met Spectrum, later met De Balladeuze, de folkgroep O’Djavel, cabaretgroep Bloed&Co en uiteindelijk met De Blik Dooze Band. Ik stond in het voorprogramma van Johan Verminnen, Raymond en Wigbert en dichter bij huis was er de regie en de samenstelling van de Roeselaarse Theaterwandelingen en de Rodenbach Stadskroegentocht.”

Het Zwien

Dat alles resulteerde in een groot archief van bekende en minder bekende nummers. “Voor de cd maakte ik een selectie met onder andere Feevre, Stad Paries en natuurlijk onze hit Het Zwien. Maar ook het nu populaire De Vaart van Rousselaere staat er op net als enkele nieuwe liedjes.”

Op de hoes schreef Robrecht Vanhuyse Maar ’t is nog niet gedaan! “Ik blijf toeren met De Blik Dooze Band, in 2025 doen we mee aan de Nekkawedstrijd en er is de nieuwe groep All For Me Grog waarmee ik vooral Ierse liedjes breng en die natuurlijk aan elkaar bind met wat humor. Dat laatste is wat ik al die jaren heb gedaan om nauw contact te kunnen krijgen met het publiek”, besluit Robrecht Vanhuyse.