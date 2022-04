Restauratie van Reddingsboot Watson 2 loopt vlot: “Met kompas Watson 1”

Een jaar na de start van de werken schiet de restauratie van de Nieuwpoortse Reddingsboot Watson 2 bijzonder goed op. Recent werden de schilderwerken aan het houten dek afgerond. En dankzij een gulle schenker beschikt het schip opnieuw over een kompas, het authentieke kompas van de Watson 1.

Elf jaar, nadat de Reddingsboot Watson 2 beschermd werd als varend erfgoed (op 29 maart 2011, red.) en bijna vier jaar nadat de boot werd overgedragen door het Nationaal Scheepvaartmuseum Antwerpen aan de stad Nieuwpoort zijn een aantal vrijwilligers, onder leiding van Gilbert Allewerelt, druk in de weer met de restauratie van de boot. Bij aanvang van de restauratie, een jaar geleden, hoopte men dat de Reddingsboot Watson 2, opnieuw vaarklaar zou zijn in 2024, maar de restauratie verloopt zo vlot dat de boot waarschijnlijk vroeger afgewerkt zal zijn.

Originele houtwerk beschermen

Momenteel zijn de vrijwilligers bezig met het bewerken van het dek. De grijze coating die eind vorig jaar werd aangebracht, werd eerst opgeschuurd. Vooraleer te kunnen starten met de eigenlijke schilderwerken diende het hele dek gestofzuigd te worden en schoon gemaakt te worden met aceton. Ook de vloer van de stuurkuip kreeg dezelfde behandeling. De bedoeling hiervan was het originele houtwerk te beschermen.

Het schilderen van het dek zal heel wat tijd in beslag nemen en er wordt ook een antisliplaag aangebracht. Naast het schilderen wordt ook nog duchtig verder gewerkt aan de andere onderdelen. Zo slaagden de vrijwilligers er in om de generator, die al jaren niet meer in gebruik was, opnieuw op te starten en deze opnieuw in zijn oorspronkelijke groene kleur te plaatsen. En dankzij een gulle schenker beschikt het schip opnieuw over een kompas, het authentieke kompas van de Watson 1.

Een pareltje

Gilbert Allewerelt is alvast in de wolken met de restauratie, die hij samen met zijn kompanen, kan uitvoeren. “We kijken alles goed na, van de grootste tot de kleinste onderdelen en waar nodig worden stukken vernieuwd of andere onderdelen herschilderd. We hebben weinig echt structurele fouten waargenomen. Het is en blijft nog steeds de bedoeling om van Reddingsboot Watson 2 een pareltje te maken. Het blijft mijn droom en betrachting om ooit zelf met de boot te kunnen varen”, aldus Gilbert.

De restauratie gebeurt heel grondig en heel wat attributen worden voorlopig weggenomen om het houtwerk naar behoren te kunnen behandelen. Dat is het geval voor onder meer de koperen elementen die na een grondige beurt worden teruggeplaatst op de boot. Reddingsboot Watson 2 voer indertijd, in 1948 in Nieuwpoort en werd halfweg de jaren 80 uit de vaart genomen. De boot is nu terug in de thuishaven. De stad Nieuwpoort maakte 90.000 euro vrij voor de renovatie en restauratie van de boot.

(PB)