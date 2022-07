Raymond van het Groenewoud opent nieuw cultuurseizoen in Kuurne

Na twee moeilijke jaren waarbij optredens door corona niet of moeilijk konden plaatsvinden, pakte de gemeente Kuurne uit met een goed gevuld cultuurprogramma voor 2022-2023. De voorstelling vond plaats in het Kuurnse zwembad, dat dit jaar zijn 50-jarig bestaan mag vieren.

“Elk jaar investeren we veel tijd en moeite om ons cultuurseizoen zo aantrekkelijk mogelijk te maken”, vertellen cultuurverantwoordelijken Jonathan Breughe en Saraï Sabbe. “Ook deze keer wisten we opnieuw een fijne selectie samen te stellen van muziekvoorstellingen, theaterproducties en een vleugje humor. Uitschieters dit seizoen zijn onder meer Raymond van het Groenewoud, het theaterstuk Once upon a time in de Westhoek met Eigen Kweek-acteur Sebastien Dewaele en de Britse tributeband Clearwater Creedence Revival die als geen ander de muziek van CCR doet herleven. Zij brengen topmuzikanten mee van de originele bezetting van The Animals, The Hollies en Paul McCartney’s Wings. Verder verwelkomen we na twee jaar uitgestelde voorstellingen eindelijk ook Tom Van Dyck en Lucas Van den Eynde met hun theatervoorstelling Ex en lachen we eveneens met de fratsen van Kamiel Spiessens. Zoals elk seizoen gaan we ook even op locatie in ‘t Senter en dat doen we dit jaar met de jazzmuzikanten van Lester’s Blues.”

Isabelle A

De kaartenverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen is ondertussen van start gegaan en net als alle voorgaande edities verloopt deze opnieuw als een sneltrein. “Eindelijk mag ik na 15 jaar cultuur in de Kubox ook Isabelle A in Kuurne ontvangen”, verheugt burgemeester Francis Benoit zich alvast. “Ze komt als een van de ladies van Guy Swinnen op ons podium. In 2023 – het 900ste verjaardagsjaar van Kuurne – willen we uiteraard ook een podium geven aan lokaal talent. De Kuurnse Chillow probeert het na een carrière als producer tegenwoordig ook solo. Aan het programma en de prijs zal het alvast niet liggen, aangezien Kuurne telkens een grote inspanning levert om de inkomprijs zo laag mogelijk te houden.”

Opening

Op woensdag 21 september mag Raymond van het Groenewoud alvast het cultuurseizoen openen. Reservaties voor het aankomende cultuurseizoen kunnen gebeuren via de website www.kuurne.be/tickets. (BRU)