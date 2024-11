Preetjes Molen krijgt uitgebreide restauratie: Werken starten eind 2025

Een restauratie van meerdere onderdelen van het molengebouw is noodzakelijk om Preetjes Molen weer in een goede, veilige en draaivaardige toestand te brengen. De firma Molenbouw Wiele Roland En Kris bvba uit Machelen, gespecialiseerd in het renoveren van beschermde molens, zal onze vlaszwingelmolen in Heule restaureren.

Een nieuwe inspectie van Monumentenwacht in april 2024 bevestigde dat een uitgebreide restauratie van Preetjes Molen noodzakelijk was. De werken starten in het laatste kwartaal van 2025.

“Het stadsbestuur maakt 170.772 euro vrij voor deze restauratiewerken. Halverwege 2026 moet de restauratie van de Preetjes Molen voltooid zijn. Eerder is niet mogelijk. Er zijn amper gespecialiseerde molenbouwers op de markt en de weinigen die in aanmerking komen hebben dan ook een drukke agenda”, zegt Philippe De Coene, schepen van Onroerend Erfgoed.

Het gevlucht (wiekenkruis) van de molen heeft doorheen de tijd verschillende vormen aangenomen. Op advies van Agentschap Onroerend Erfgoed wordt de molen gerestaureerd naar de situatie rond 1918.

De volgende werken zijn voorzien: vernieuwen van kruipalen, voorzien van bliksembeveiliging, vervangen van de molenas en het volledige gevlucht, bouwen van een nieuwe molenaarstrap, afregelen en uitbalanceren van de molen, bijregelen en rechtzetten van de staak, beitsen van alle nieuwe delen en voorzien van twee nieuwe zeilen.

Preetjes Molen

Preetjes Molen is de enige bewaarde vlaszwingelmolen in Europa. De houten standaardmolen wordt genoemd naar zijn bouwer, Ivo Deprez (†1913) uit Heule. De vlasnijverheid in de streek van Kortrijk specialiseert zich vanaf de jaren 1850 in de bereiding van vlasvezels, klaar om te spinnen. De vereiste bewerkingen zijn: roten, brakelen en zwingelen. Het zwingelen op een Vlaamse stermolen wordt aangedreven met pedalen. In 1866 koppelt Ivo Deprez deze stermolen aan windenergie. Omstreeks 1870 staan er in Heule alleen al 10 zwingelmolens.