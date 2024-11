Poëzie en muziek met ‘Mulhacén’ in Kuurne

Op dinsdag 3 december verwelkomt Davidsfonds Kuurne auteur en dichter Jonas Bruyneel in de Hoeveschuur van Hoeve Vandewalle. Samen met Esther Coorevits en Klaas Tomme brengt hij een unieke muzikale en poëtische voorstelling over de vermoorde Andalusische dichter Federico García Lorca en een indrukwekkende tocht naar de top van de berg Mulhacén in Andalusië.

Twee jaar geleden wist Jonas Bruyneel het publiek in Kuurne al te betoveren met zijn vertelling over de Gentse familie Vijd, de opdrachtgevers van het schilderij het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. Nu nodigt Davidsfonds Kuurne hem opnieuw uit, dit keer om voor te lezen uit zijn nieuwste werk, Mulhacén.

“In Mulhacén neemt Bruyneel de vermoorde dichter Federico García Lorca mee op een tocht van Granada naar de top van de Mulhacén, de hoogste berg van Spanje”, vertelt Annemie Belaen van Davidsfonds Kuurne. “Onderweg delen ze hun gedachten over poëzie, de polarisatie in de samenleving, de constante dreiging van de dood en de intense vreugde van het leven. Federico draagt een revolver in zijn binnenzak – voor het geval dat.”

Jonas Bruyneel

Jonas Bruyneel maakte zijn debuut in 2015 met de bekroonde verhalenbundel Voorbij het licht. In 2019 verscheen zijn historische roman Vijd, en in 2022 volgde zijn dichtbundel Broedland. Bruyneel was van 2017 tot 2019 tevens stadsdichter van Kortrijk en publiceert regelmatig in gerenommeerde tijdschriften zoals Het Liegend Konijn, De Lage Landen en Openbaar Kunstbezit.

Voor Mulhacén werkte hij samen met Esther Coorevits en Klaas Tomme aan een poëzievoorstelling, onder de artistieke begeleiding van theatermaker Bart De Wildeman. De combinatie van woord, muziek en beeld biedt een intense beleving waarbij het publiek zich een reisgenoot waant.

Praktische informatie

De muzikale- en poëtische vertelavond vindt plaats op dinsdag 3 december om 20 uur in de Hoeveschuur van Hoeve Vandewalle. Tickets zijn te reserveren via www.davidsfondskuurne.com of telefonisch op 0471 50 89 96. Leden van het Davidsfonds betalen 7 euro, niet-leden 10 euro.

