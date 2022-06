Podcasts op Beernemse begraafplaats: “Het dorp komt tot leven in verhalen vanuit het graf”

Emma Vanpaemel en Elke en Arne Vanhaecke hebben een bijzonder project uitgewerkt: verhalen van overledenen bijeengezocht en in een reeks podcasts gegoten. Je kunt ze op de begraafplaats van Beernem beluisteren op je smartphone.

“Aan de hand van de graven willen we de geschiedenis van het dorp tot leven brengen”, vertelt schepen van Erfgoed Patricia Waerniers (CD&V).

70 van de 300 graven

“Van de driehonderd graven hebben we er zeventig geselecteerd en een plaats gegeven in onze brochure. Zo’n jaar geleden kwamen Elke Vanhaecke en Emma Vanpaemel met een bijzonder idee naar ons toe – we waren er meteen voor te vinden. Op een eigentijdse manier zou het erfgoed naar boven worden gebracht. Arne Vanhaecke sloot zich bij hen aan, en het project kon starten.”

“Als je op een kerkhof staat, zie je oude foto’s, data van geboorte en overlijden – maar wat is er in die tijd gebeurd?”, zegt Elke Vanhaecke.

Opa Maurice

“Welke verhalen zouden we horen, als die stenen konden spreken? Op dit kerkhof ligt mijn opa, Maurice Vanhaecke. Hij leefde van 1909 tot 1980. Ik kan zijn verhaal niet vertellen, want ik heb hem nooit gekend, maar in het Beernem van toen kende iedereen mijn opa. Die mensen kunnen zijn verhaal wel vertellen.”

“Er zijn nog zoveel andere mensen die een verhaal te vertellen hebben. Mensen die de oorlog meemaakten, dorpsfiguren, mensen in de harmonie of het cabaret, in cafés, de kerk, de cinema … Als alle stenen zouden kunnen spreken, dan kregen we evenveel ambiance als in een café.”

QR-code naast graven

“Emma, Arne en ik hebben vijf podcasts gemaakt, met medewerking van de gemeente Beernem. De stemmen die je hoort zijn van Gaby Coucke, Jean-Paul Vanhaecke, Thierry Gobert, Mieke Bastelaere en Eddy Depoorter.” Je kan de podcasts beluisteren door met je smartphone de QR-code naast een graf in te scannen.

Actrice Ilse de Koe is de stem van Irma Van Rie, die als 18-jarig meisje de Eerste Wereldoorlog beleefde en daarover een dagboek bijhield. Over haar verschijnt binnenkort het boek Bulderende kanonnen in de Westhoek.

De andere mensen die aan bod komen zijn Mijnheer Doktoor Richard Batselaere, kuiper, oud-strijder en beste duivenmelker van Beernem Wilfried De Gersem, Augustinus Depoorter die naar Amerika reisde en terugkwam, en ‘meester’ Maurice Vanhaecke.