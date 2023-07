Patrick Fonteyne wint wedstrijd beelden- en poëzieroute

In Lo vond vrijdagavond de officiële opening van de 24ste beelden- en poëzieroute plaats. Ook de winnaar van de dichtwedstrijd over de kikker werd bekendgemaakt. Die eer was weggelegd voor Patrick Fonteyne uit Lo.

VVV Lo-Reninge heeft er een traditie van gemaakt om ook de plaatselijke bevolking te betrekken bij de beelden- en poëzieroute. “Denk maar aan de talrijke nestkastjes, waarvan sommige nog altijd bewoond worden door onze gevleugelde vrienden, de creaties met schietwilg waarvan je nog altijd een voorbeeld vindt in Noordschote en voor het VVV-kantoor Lauka in Lo en de kleurrijke breiwerken die we niet meer kunnen waarnemen, maar die voor altijd in het collectief geheugen van Lo-Reninge bewaard blijven”, overloopt gemeenteraadslid en VVV-bestuurslid Jan Deheegher namens VVV-voorzitter Marleen Lodens “Of de beschilderde bloempotjes die tijdens de trieste coronatijd onze stad opvrolijkten en de strooien figuren die vorig jaar te bewonderen waren.”

Kikkerdroom

Dit jaar bood VVV Lo-Reninge de inwoners een nieuwe uitdaging aan: een passend gedicht verzinnen bij het beeld van de kikker in de Vateput. Zoals altijd is het moeilijk kiezen en kan er maar één de winnaar zijn. Het werd uiteindelijk Patrick Fonteyne.

“Velen hadden waarschijnlijk niet gedacht dat er poëzietalent in Patrick verscholen zat”, knipoogt Jan Deheegher. “Vanaf nu zal zijn leven er helemaal anders uitzien. Als eerste stadsdichter van Lo-Reninge wacht hem de zware taak bij gebeurtenissen in onze stad een gedicht te produceren.”

“Ik vond het mijn plicht om als Lonaar deel te nemen aan de wedstrijd”, zegt Patrick Fonteyne, die in zijn pennenvrucht onder meer de toeristische troeven van de stad Lo in de verf zette. “Het was wel al van in mijn collegetijd geleden dat ik nog een gedicht had geschreven.”

Het winnende gedicht ‘Kikkerdroom over Lo-Reninge’ zal tot en met 10 september te zien en te lezen zijn op het Vateplein in Lo.

27 kunstenaars

Ook dit jaar biedt de beelden- en poëzieroute een gevarieerd kunstaanbod. Langs de erfgoedwandelroute van twee kilometer in Lo zijn werken te bewonderen van negentien kunstenaars. In de kerken van Reninge, Lo, Noordschote en Pollinkhove langs de fietsroute Klavertjevier stellen twaalf kunstenaars tentoon. De deelnemers dit jaar zijn Lander Avijn alias Lasman, Geert Baecke, Capt. Etienne Beaucoup, Sebastiaan Coppens, Peter Declerck, Eric Deman, Kelly Denuwelaere, Ivan Detrez, Bram Eliaert alis Beliaert, Luc Famaey, Stijn Hallaert (Black Stainz), Michel Janssens, Malanka Lannoye, Luc Lapere, Françoise Laroye, Leen Lermytte, Chris Missiaen, Rosane Provoost, Marie-Claire Rasalle, Evelien Sergeant, Guy Timmerman, Martina Träger, De Lovie Trapleer, Geert Van Acker, Marianne Van Herreweghe, Lieve Vandewalle en Batist Vermeulen alias Tist.

“Volgend jaar vieren we het zilveren jubileum van de beelden- en poëzieroute”, besluit burgemeester Lode Morlion. “Maar ook dit jaar slaagde Sofie (Verstraete, red.) er in een grote groep kunstenaars warm te maken om in onze prachtige stad te exposeren. We mogen best trots zijn op het succes van de beeldenroute, te danken aan het gegeven dat elk jaar een breed pallet aan kunst wordt getoond waarbij vooral de nadruk lag en ligt op toegankelijke kunst. Ik wil iedereen ook al warm maken voor de vier zomerse muziekavonden waar talent uit de Westhoek een podium krijgt. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk dankzij het door het stadsbestuur aangekochte mobiele podium om de drempel voor culturele activiteiten te verlagen. Voorts zijn ook de fietsroute Loveringem langs 20 filmlocaties waar de serie Chantal werd opgenomen en de herwerkte IJzerbroekenfietsroute meer dan de moeite waard.” (KVCL)

Gratis folders van de beelden- en poëzieroute en de fietsroute Klavertjevier zijn te verkrijgen bij de dienst voor Toerisme, Markt 17A in Lo, www.lo-reninge.be/beelden-en-poezieroute.