Parsidance duurt in 2025 opnieuw twee dagen, op goede vrijdag en zeker geen stille zaterdag

Het paasweekend in Roeselare staat dit jaar in teken van Parsidance. Doordat Parsidance altijd het laatste weekend van de paasvakantie doorgaat valt het dit jaar in het paasweekend. “Een heel goede vrijdag en zeker geen stille zaterdag dus in Rumbeke. Wel een extra dagje rust na een ongetwijfeld opnieuw zotte editie”, aldus bezieler Tim De Bree.

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 april gaat Parsidance voor de elfde keer door op de scoutsterreinen van Scouts Parsifal Rumbeke. “Onze 10de editie was zo goed verlopen dat we opnieuw voor een tweedaagse gaan. We gaan voor hetzelfde concept als vorig jaar met twee podia op vrijdag (2.500 tickets) en onze volle capaciteit (5.000 tickets) op zaterdag. Vorig jaar was de vrijdag zo goed als uitverkocht en de zaterdag hopeloos uitverkocht in 16 uur tijd.”

Wie er wil bij zijn zet zit best schrap op zaterdag 23 november om 10 uur. De tickets gaan dan online via www.parsidance.be. “Geen verschillende waves dit jaar maar één vaste prijs voor alle tickets”, aldus Tim. “Wens je er bij te zijn op vrijdag dan betaal je 25 euro, op zaterdag 39 euro. Wie beide dagen wil genieten van lokaal en internationaal talent achter de draaitafel betaalt 60 euro en doet zo dus wat voordeel.”

Zotte namen

Zoals altijd belooft de line-up kwalitatief te zijn. “We hebben al redelijk wat zotte namen naar Roeselare kunnen halen de afgelopen jaren. Als West-Vlaams festival zijn grotere namen halen altijd moeilijker dan mocht ons evenement bvb in Brussel of Antwerpen doorgaan. We zijn ook gelimiteerd in capaciteit waardoor echt grote namen soms afhaken. Het gaat zeker niet altijd om het budget. Maar we merken dat iedereen vertrouwen heeft in ons, aangezien we de laatste jaren uitverkocht zijn voor we nog maar één naam prijsgeven.”

“De line-up die vermoedelijk eind januari, begin februari zal gelost worden en op dit moment nog volop in samenstelling is zal weer de ideale mix worden tussen lokale namen, nationale toppers en internationaal toptalent.”