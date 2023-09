Paardenfokkerijen van Stalhille (Jabbeke) centraal tijdens Open Monumentendag

Op zondag 10 september kan je zowel het onderwijsverleden als de geschiedenis van de vele paardenfokkerijen van Stalhille ontdekken tijdens Open Monumentendag in Jabbeke.

“We zijn er opnieuw in geslaagd om een mooi programma voor Open Monumentendag uit te werken,” zegt schepen van Cultuur Claudia Coudeville. “Samen met de werkgroep Erfgoedcel Jabbeke vestigen we de aandacht op twee items uit het mooie polderdorp Stalhille: de schoolgeschiedenis en de geschiedenis van de vele paardenfokkerijen uit het dorp.” De gemeenteschool van Stalhille werd in 1874 opgericht en later omgevormd tot de gemeenschapszaal Swaenenburg.

Fokkerijen

De paardenfokkerij van het zware Belgische Trekpaard werd het meest belichaamd door de familie Simoens, die vooral in het interbellum wereldfaam verwierf. “Ook de familie Vanden Broecke speelde hierin een grote rol”, legt heemkundige Marcel Vandenbilcke uit. “Paarden werden in die tijd vanuit Stalhille verhandeld naar Frankrijk, Duitsland en andere landen.”

“We zien na de Tweede Wereldoorlog een duidelijke terugval van de paardenuitvoer en dus ook de paardenkweek. Na de Tweede Wereldoorlog werden paarden langzaamaan overbodig. Het werk ging sneller met tractoren. Dat er nog prijskampen plaatsvonden in 1976 is verwonderlijk. Het is jammer dat het Belgische Rastrekpaard in de 21ste eeuw opnieuw moest ingevoerd worden in België. Gelukkig had men in Amerika nog zuiver ras. Nu kan men hier en daar weer dat zware dier aan het werk zien, vooral in de bossen.”

De gelegenheidstentoonstelling vindt plaats in de beschermde kerk van Stalhille die op Open Monumentendag ook kan worden bezocht. Gidsen van de Werkgroep Erfgoedcel staan ter beschikking om een woordje uitleg te geven over de tentoonstelling en over de geschiedenis van de kerk en zijn kunstschatten. Een brochure is gratis verkrijgbaar op de tentoonstelling, te bezoeken op zondag 10 september van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. (PA)