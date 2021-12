Overleden John Miles zou optreden voor Ibis in Bredene

Ook in Ibis wordt verslagen gereageerd op het overlijden van zanger John Miles. “Hij zou voor ons optreden op 18 mei 2022 in het Kursaal”, zegt directeur Philip Declercq. Het concert met de muziekkapel van de marine zal toch doorgaan.

John Miles overleed deze week op 72-jarige leeftijd. Hij was de auteur en zanger van Music (was my first love), een wereldhit uit 1976 die hij vaak bracht op de Night of The Proms. Hij had een uitgebreide carrière, maar slechts één grote hit.

Miles zou op woensdag 18 mei 2022 optreden voor Ibis in het Kursaal van Oostende. “Directeur Philip Declercq van het Koninklijk Werk Ibis : “De muziekkapel van de marine is al jaren onze peter. Onze beide organisaties liggen elkaar nauw aan het hart. Nadat de muziekkapel in 2006 voor ons eeuwfeest een concert gaf met Koen Crucke, Lucy Loes en Wendy Van Wanten is er een hechte samenwerking ontstaan. De muziekkapel verzorgde al concerten met Ozark Henry, Helmut Lotti en wereldsterren zoals Johnny Logan. Ze staat hoog aangeschreven en artiesten gaan graag de muzikale uitdaging aan om met de muziekkapel op te treden. Hun kapelmeester, Björn Verschoore, kende John Miles inderdaad van de Night of The Proms in Antwerpen.”

Uitstel

“Al in 2019 werden de eerste contacten gelegd en kwam er een toezegging. Door de pandemie moesten we het concert zowel in 2020 als eerder dit jaar uitstellen. Voor het concert van 18 mei 2022 zaten we in de laatste rechte lijn. De affiches waren bijna klaar, de vlucht van Miles en zijn hotel waren geboekt en alles leek de goede richting uit te gaan. Nu blijven we wel verweesd achter, want nooit eerder keken we zo erg uit naar een benefietconcert van een wereldster.”

Toch zal Ibis het concert laten doorgaan. Philip Declercq: “Uiteraard als de coronaregels ons dat toelaten. We bekijken nu met Björn Verschoore wat de mogelijkheden zijn voor het concert.” (efo)