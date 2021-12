Oostendse choreografe Cindy Van Acker opent December Dance in Brugge

Twaalf dagen lang biedt December Dance een dozijn dansvoorstellingen op diverse locaties in Brugge. De Oostendse choreografe Cindy Van Acker mag dit dansfestival op donderdag 2 december in het Concertgebouw openen. Een gesprek met programmaverantwoordelijke Georg Weinand.

Voor het eerst kan Eupenaar Georg Weinand (50), die bijna vier jaar geleden verantwoordelijk werd voor de dans in het Concertgebouw en het Cultuurcentrum én mee aan de wieg stond van het platform Dans in Brugge (een alliantie tussen de cultuurhuizen), zijn stempel drukken op December Dance. De voormalige directeur van de Dampfzentrale in het Zwitserse Bern, die zijn carrière startte als dansassistent bij het gezelschap Ultime Vez van Wim Vandekeybus, stapt resoluut af van het concept om dit jaarlijks Brugs dansfestival te wijden aan één regio of choreograaf/curator:

“Als we met ons internationaal dansfestival de vinger aan de pols willen houden en de nieuwste stromingen binnen de dans een podium willen bieden, mogen we ons niet beperken tot één land. Bovendien wil December Dance via coproducties talent van morgen in primeur brengen.”

Corona

Bijgevolg mocht de Oostendse choreografe Cindy Van Acker op donderdag 2 december het festival openen. “Cindy is een grote dame binnen de Zwitserse danswereld, maar nagenoeg onbekend bij ons. Ze is opgegroeid in Oostende, danste bij het Ballet van Vlaanderen en is nadien – door de liefde – in Zwitserland blijven ‘plakken’. Zij maakt beeldend danstheater en werkt samen met de hyperrealistische decorontwerper Romeo Castellucci. Without References toont een wachtruimte in een station of ziekenhuis, waar er interacties ontstaan tussen mensen. De verwijzing naar corona is duidelijk: we moeten afstand houden en toch willen mensen elkaar ontmoeten.”

De epidemie zorgde er ook voor dat Dances of Death van de Brusselse choreograaf Michiel Vandevelde met een jaartje vertraging naar Brugge komt. “Rituele dodendansen herinneren ons aan belangrijke momenten in ons leven waar we geen vat op hebben. Ik noem dat graag de verticale lijn van de geschiedenis: waar komt de mens vandaan en waar gaat hij naartoe?”

Bewegingsarchief

De Duitse Katia Heitmann en de Nederlander Sander van der Schaaf kamperen al een week in Brugge en hebben er al vijftig bewegingsinterviews afgelegd. ”Zij vragen de Bruggelingen naar hun typische houdingen en bewegingen. Dat moet leiden tot Motus Mori: een levend archief van het bewegingsprofiel van Brugge in de Poortersloge, waar je binnen en buiten kunt lopen als voor een expo”, aldus de programmator.

Ula Sickle zal vijf uur lang een zwarte vlag in de gotische zaal van het stadhuis laten wapperen. (Foto AH)

En wat is zijn persoonlijke tip? Georg Weinand: “Ula Sickle zal op zondag 5 december vijf uur lang een zwarte vlag in de gotische zaal van het Brugse stadhuis laten wapperen. Qua symboliek kan dit tellen: een vorm van rebellie in het centrum van de Brugse politieke macht. Het wordt een ontroerende, meditatieve performance…”

Info : www.dansinbrugge.be