Ontdek deze zomer unieke verhalen uit Roeselare tijdens de gratis expo ‘Roeselare geworteld in Erfgoed’

Aan de hand van acht thema’s vertelt de expo ‘Roeselare geworteld in Erfgoed’ unieke verhalen uit het Roeselaarse Erfgoed. Jong en oud kan komende zomer in Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie kennismaken met het rijke verleden van de stad.

De tentoonstelling ‘Roeselare geworteld in Erfgoed’ is een samenwerking van het stadsarchief Roeselare en erfgoedcel TERF, Cultuur en erfgoedplatform BIE-Midwest.

Acht erfgoedlijnen

Wat maakt Midden-West-Vlaanderen tot Midden-West-Vlaanderen? In de zoektocht naar het gedeelde, diepgewortelde verleden van de regio kwamen acht gemeenschappelijke erfgoedlijnen naar boven. Deze acht thema’s waaronder zorg voor jong en oud, sterke kerken en priesters, bedrijvigheid en ondernemen, hebben de streek niet alleen gevormd, maar leggen ook de link met het heden en de toekomst.

Vanuit deze regionale lijnen zoomt de expo in op de geschiedenis van Roeselare. Acht unieke verhalen over Roeselare vormen het hart van de tentoonstelling. Daarover vertellen de acht Roeselarenaars die een link hebben met de erfgoedlijnen meer in een anekdote. Je ontdekt bijvoorbeeld dat Pastoor Slosse heel goed bijhield wie naar de kerk kwam, dat zwanger zijn en bevallen vroeger toch echt wel anders was en hoe het er vroeger aan toe ging in de industrie rond het kanaal.

Voor de kinderen is er een levensgroot spel over onder andere jeugdbewegingen, veldslagen, bedevaarten en kermissen.

Wandel- en fietsroute

Duik nog dieper in het rijke verleden van Roeselare en breid je bezoek uit met een wekelijkse gegidste wandeling. De gratis wandeling leidt je langs verschillende verhalen waar je kennis mee maakte in de expo. Meer info en inschrijven kan via visitroeselare.be. Voor de sportievelingen is ook een fietsroute ontwikkeld die je op eigen houtje kan afleggen.