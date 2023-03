Nooit eerder waren we zo ‘Close’ bij een West- Vlaamse Oscar: scenarist Angelo Tijssens maakt kans op felbegeerd beeldje

Zondagnacht is het eindelijk zover. Dan weten we of de film ‘Close’ van Lukas Dhont – waaraan Angelo Tijssens uit Blankenberge meeschreef – een prestigieuze Oscar mee naar huis mag nemen. Zelden waren we er zo dichtbij.

And the Oscar goes to… Het zullen zondagavond zowat de meest zenuwslopende momenten zijn in het leven van regisseur Lukas Dhont, die officieel genomineerd is voor een Academy Award. Dat op zich is al prestigieus, maar effectief een Oscar mee naar huis nemen, zou de ultieme bekroning zijn voor een indrukwekkend parcours dat werd afgelegd met de film over een intense vriendschap tussen twee tienerjongens. Ook voor coscenarist Angelo Tijssens, met wie Dhont al Girl maakte. De twee beleven, samen met het volledige team, de ultieme droom dezer dagen.

Zeven Franse prijzen

En die droom begon vorige zomer al toen de film in première ging op het Filmfestival van Cannes, waar ze genomineerd waren voor een Gouden Palm. Ze mochten uiteindelijk met de befaamde Grand Prix naar huis. Sindsdien maakten ze indruk op zowat elk filmfestival. Deze week nog gingen ze met maar liefst zeven prijzen lopen op de uitreiking van de Franstalige filmprijzen, de Magritte du Cinéma. En dan hebben we het nog niet over de lovende reviews, want zowat elk filmblad, van Variety tot Empire, strooit met complimenten in het rond.

(lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Het stopt niet, nee”, glimlacht Angelo Tijssens, die intussen al in de States vertoeft. “Ik zou het een rollercoaster noemen, maar dat is kort en krachtig, terwijl wij maar blijven gaan. Ook qua gevoel.” Tijssens is evenwel al de tel kwijt hoeveel keer hij al moest antwoorden op de vraag wat hun kansen zijn op het befaamde beeldje straks. “Het hangt ook van zoveel factoren af, dus veelal antwoord ik één op vijf. Want er komt veel lobbywerk bij kijken, en er schuilt een hele politieke machinerie achter.”

(lees verder onder de foto)

Angelo kijkt uit naar de Oscars. “Maar eerlijk, ik zou nóg liever een Gouden Palm winnen.” © Christophe De Muynck

Zelf blijft Angelo er – op zijn West-Vlaams – nuchter onder. “Eerlijk? Ik zou nóg liever een Gouden Palm winnen dan een Oscar, maar dat is superpersoonlijk. Ik wil daar zeker niet vals bescheiden over doen. Maar het is zoals die beginscène in Titanic, de lievelingsfilm van Lukas. Waarbij Rose het schip aanschouwt en zich luidop afvraagt ‘of het dat maar is’, waarna acteur Billy Zahn zegt: ‘You can be blasé about some things, Rose, but not about Titanic.’ Het is dubbel, want diep vanbinnen wil je dat wel. Iedereen die ooit een film wil maken, droomt van een Oscar.”

Angelo zal echter niet in de zaal zitten. Er zijn slechts een handvol tickets en die zijn gereserveerd voor Lukas, de twee hoofdrolspelers en de producent. “Waar we het dan wel volgen? Euh… dat weet ik niet.” (lacht) “Zo’n dingen worden voor ons geregeld in alle hectiek, wat wel fijn is. Wel weet ik dat we nog voor de show, tussen alle meetings door, een moment zullen nemen om met iedereen nog eens stil te staan. Want soms is er een kleine flash waarbij je denkt: wat is dit?! Maar eigenlijk proberen we daar vooral niet te veel bij stil te staan en ons werk te doen. Hoe dan ook, als iemand jaren geleden tegen mij had gezegd wat ons nu overkomt, dan had ik eens heel hard gelachen.”

Duimen voor anderen

De scenarist kijkt echter ook uit naar enkele andere categorieën. “Ik hoop echt dat Marcel the Shell with Shoes On wint in de categorie animatiefilm.” Die film zit bij hun verdeler A24, die met Everything Everywhere All At Once nog een klepper in huis heeft. “Verder duim ik voor All the Beauty and the Bloodshed als beste docu en Paul Mescal als beste acteur in Aftersun. Hoe sterk hij daar speelt in die kwetsbaarheid… fenomenaal.”

In zijn hoofd zit Angelo al bij volgende projecten. “Maar wat precies, kan ik nog niet vertellen. Binnenkort verschijnt ook de Franse versie van mijn debuutroman. Er zijn veel dingen aan het spelen aan het moment. Het is een beetje ‘Everything Everywhere All At Once’.” (lacht)

De Oscars worden zondagnacht uitgereikt in Hollywood. Bij ons kan je het volgen vanaf 00.30 uur op Play More Cinema van Telenet of via GoPlay.