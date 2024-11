Nog voor de officiële voorstelling einde van de maand lekt de eerste schets uit: Zo zal de nieuwe cultuurzaal van Ruiselede eruit zien

Het gemeentebestuur van Ruiselede wil rond het einde van de maand de plannen ontvouwen voor de langverwachte nieuwe cultuurzaal aan het Polenplein. Maar de toegewezen ontwerper uit Antwerpen is zo blij eindelijk aan de slag te kunnen, dat een eerste schets op Facebook is uitgelekt. De eerste reacties zijn voornamelijk positief, al betwijfelen sommigen dat zo’n project binnen de afgesproken 8,1 miljoen zal mogelijk zijn.

“We zijn blij, na maanden van hard werk, om te kunnen starten met het project voor de nieuwe cultuur- en theaterzaal van Ruiselede”, laat ontwerper TM Floré-Wycor & Met Zicht op Zee Architecten & Ontwerpers op Facebook weten. “We willen de open en groene ruimtes rond het centrum verbeteren en een verbinding creëren tussen de dorpskern, het gemeentehuis, de kerk en het stadspark.” Als de faciliteiten van het nieuwe gebouw even uitgebreid worden als de naam van de Antwerpse ontwerper, laat dit het beste verhopen. Wie de eerste schets bekijkt, merkt meteen op dat hier heel wat nieuwe ruimte wordt gecreëerd. Dit gaat niet alleen om een cultuurzaal, zoveel is duidelijk.

Dit nieuwe project is zoveel meer dan een cultuurzaal

Extra lokalen

Uit een eerste rondvraag bij mensen die het kunnen weten, moet blijken dat er naast een theaterzaal met podium en een vaste zittribune voor 250 plaatsen, er ook een foyer met bar wordt voorzien, een onthaal, een multifunctionele zaal voor socioculturele verenigingen en een uitgebreide cafetaria. Naar verluidt koos Ruiselede voor een vaste tribune, omdat een mobiele versie veel meer personeel, tijd en energie vraagt om er optimaal gebruik van te kunnen maken. In de plannen werden er enkele bijkomende lokalen uitgetekend voor onder meer de heemkundige kring ‘Oud Ruysselede’ en de koninklijke toneelvereniging ‘De Ruyssende Lede’, met ruimte voor archief, bergruimte en technieken. Hopelijk wordt er – naast de opvallend betere parkeerfaciliteiten – inderdaad genoeg aandacht besteed aan extra ruimte en groen in de omgeving.

Maart 2025

Als alles naar wens verloopt, kunnen de bulldozers van de aannemer vanaf maart 2025 aan het sloopwerk beginnen. Hoe vroeger hoe beter, laat de gemeenteraad unaniem verstaan. Er werd recent zelfs een extra raad op 21 augustus geregeld, om het dossier zo snel mogelijk vlot te krijgen. “De bouwaanvraag is net ingediend en je mag toch zo’n drie maanden rekenen voor goedkeuring”, bevestigt burgemeester Greet De Roo. Ondertussen is de factuur voor het nieuwe cultuurcentrum opgelopen tot 8,1 miljoen. “Daar zitten echter niet alle kosten in begrepen”, liet Respect-kopman Hannes Gyselbrecht reeds verstaan. “Ik denk aan eventueel bijkomende werken, het meubilair en de inrichting van de cafetaria.” Wanneer de aannemer eindelijk aan de bouw begint, moeten de uitbaters van café ’t Fonteintje ook wijken. Zij beginnen aan een nieuw avontuur in de reeds geruime tijd gesloten café De Nieuwe Muide, aan de Aalterstraat.