Nina Everaert is nieuwe stadsdichter van Damme

Op Gedichtendag 27 januari werd ‘slamdichter’ Nina Everaert uit Moerkerke voor twee jaar aangesteld als nieuwe stadsdichter van Damme. Ze volgt stadsfilosoof Roel Jacobus op.

Het concept van een stadsdichter in Damme werd al vele jaren geleden geïntroduceerd door huidige burgemeester en toenmalig schepen van Cultuur Joachim Coens (CD&V+).

Na Roel Jacobus, ook bekend als frontman en zanger van de Nederlandstalige rockband BEUK, die de voorbije twee jaar fungeerde als ‘stadsfilosoof’, is het nu de beurt aan slamdichter Nina Everaert. Nina is geboren en getogen in de woonkern Den Hoorn bij deelgemeente Moerkerke. Ze woonde een tijdje in Brugge maar is nu ‘terug thuis’ in Moerkerke (Damme).

Ritmische voordracht en poëzie

Nina Everaert is rapper en vooral ook beoefenaar van de ‘slam poëtry’, een moderne vorm van voordracht en poëzie die vooral erg ritmisch is. Nina’s jongste artistieke project is ‘De Stekkerblommen’, een hiphopband met indie-invloeden die zich ook waagt aan een soundscape met woordenslam.

Nina werkt in het Brugse jeugdhuis Comma waar ze op zoek gaat naar de verbinding van de mensen tot elkaar. Onder haar pseudoniem Doorn Roosje was ze huiskunstenaar van cultuurcentrum Brugge. Ze schrijft zelf en draagt haar werk ook zelf voor.

“We kozen voor Nina omdat het bestuur gelooft dat zij als frisse wind Damme zal betoveren met haar woorden. De nieuwe stadsdichter straalt als ze over haar stad, haar geboortedorp en haar huidige thuis spreekt”, stelt burgemeester Coens. “Onze nieuwe stadsdichter maakt duidelijk dat het voor jongeren niet nodig is om naar een grote stad te trekken om iets te beleven. We zien haar dan ook als een belangrijke ambassadeur van Damme.”

