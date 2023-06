Nieuwe wandelroute geeft beeld van oude Staceghem

Er loopt er een nieuwe wandelroute door Stasegem. Tijdens de 5,2 km lange tocht krijgt de wandelaar informatie en leuke weetjes over het Oude Staceghem.

In 2021 kwam het lokaal bestuur Harelbeke een eerste keer samen met de inwoners van Stasegem in het Kanaalbos voor het participatietraject Hallo Harelbeke. “Daar bekeken we mogelijkheden om van Stasegem een levendige kern te maken die aantrekkelijk is voor de buurtbewoners en bezoekers”, duidt schepen van Toerisme Dominique Windels (Vooruit).

“Een uitwerking van de eerste ideeën die we in 2021 meekregen, waren de installatie van een gloednieuwe houten zitbank en een heus insectenhotel op de open plek in het Kanaalbos. Alles gebeurde in nauw overleg met Natuurpunt, die het Kanaalbos beheert.”

Na een eerste participatieronde, kwamen ook een tweede en een derde. Daarin werden de ideeën dieper uitgespit. Een van de ideeën was een wandelroute doorheen Stasegem met foto’s van het Oude Staceghem, gekoppeld aan historische weetjes. “Wie historische info over Stasegem zegt, zegt ook meteen Jo Moerman. Stasegemnaar Jo leverde ons bakken informatie en foto’s aan over Stasegem, waarmee we aan de slag gingen. Het is een boeiende wandelroute geworden over de geschiedenis van de brouwerij, de kerk, bekende personages, koersen, kermissen en belangrijke feiten uit het verleden van het dorp.”

De wandelroute is iets meer dan 5 kilometer lang en is geschikt voor buggy’s of rolstoelen. De brochures met de route kan je online downloaden.

Wil je een papieren brochure? Die kan je ophalen aan het onthaal van het stadhuis.