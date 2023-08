Nieuwe heemkring buigt zich over Waregemse verhalen

Om ervoor te zorgen dat ook de volgende decennia kan worden verder geschreven aan het historisch verhaal van Groot-Waregem werd op initiatief van Bernard Delange een nieuwe heemkring opgericht die de naam Waregemse Verhalen meekreeg.

De bedoeling van de nieuwe heemkring is om historische en heemkundige verhalen over Waregem, Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Nieuwenhove te bundelen. “Er zijn nog heel wat historische verhalen te schrijven”, verduidelijkt Bernard.

Alle soorten verhalen

“We spreken dan niet alleen over de oorlogen, bijzondere (volks)figuren, politieke en bouwkundige geschiedenis maar we denken ook aan verhalen over socio-culturele, jeugd- en andere verenigingen evenals stoeten en processies.”

“Verder gaan we op zoek naar de rijke geschiedenis van de economie (bedrijven, vlas en textiel, red.) en diverse onderwerpen zoals buurtfeesten, scholen, herbergen. Ook bijzondere gebeurtenissen zoals de aardbeving in 1938, de vliegtuigcrash in 1941, de bevrijding in 1944, wielerwedstrijden, vinkenzettingen, duivensport en hanengevechten verdienen de aandacht.”

Alle hulp welkom

De nieuwe heemkundige vereniging telt momenteel al 14 bestuursleden: Marc Vercruysse, Marc Feys, Filip Dheedene, Istvan Deblanck, Willy De Bouvrie, Bernard Delange, Filips Benoit, Tom Demunter, Rosi Byttebier, Hendrik Ghistelinck, Piet Eggermont, Dirk Laureys, Jan Decock, Filip Santens en Bert Desmet. “We blijven echter steeds open staan voor nieuwe medewerkers, jong of wat ouder”, zegt Bernard.

“Bedoeling is dat duurzaam verder wordt geschreven aan het heemkundig verhaal van onze stad en zijn deelgemeenten. Die medewerking kan velerlei vormen aannemen: van losse medewerking aan projecten tot engagement in het bestuur. We denken daarbij aan hulp bij getuigenverslagen, lezen en verbeteren van bijdragen, tipgevers over mogelijke onderwerpen en uiteraard ook auteurs, redactieleden en onderzoekers voor bijdragen.” (PP)

Alle info te bekomen via: Bernard.delange@telenet.be