Nieuwe gala-uniformen voor de Koninklijke Katholieke Fanfare: “We zoeken zelfs leden zonder muzikale ervaring”

In een feestelijk crescendo heeft de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort tijdens de Sint-Bernardusfeesten haar nieuwe gala-uniformen gepresenteerd.

Vorig jaar vierde de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort haar 140-jarig bestaan met een indrukwekkende taptoe op 3 september. Het feestelijke jaar werd passend afgesloten met nieuwe uniformen, die dit jaar voor het eerst gedragen werden tijdens de Sint-Bernardusfeesten. Een jaarlijks hoogtepunt waarbij de fanfare de traditionele wandeling van de sint-bernardshonden in Nieuwpoort begeleidt.

Hoge kragen

De fanfare, die bestaat uit 25 muzikanten en 7 niet-spelende bestuursleden, is verheugd met de nieuwe look. Secretaris Michel Depotter legt uit: “In 1985 droegen we grijze broeken met bordeaux vesten, in 2004 schakelden we over naar groene uniformen met klassieke vesten. Nu dragen we meer showkorps- of gala-uniformen, compleet met hoge kragen. Bij warm weer kunnen we de jas uittrekken en spelen in lichtblauwe overhemden met bijpassende dassen, en een gilet met het Nieuwpoort-logo. Het uniform is geschikt voor zowel winter als zomer en de kwaliteit van de stof is uitstekend.”

Leger en politie

Deze op maat gemaakte uniformen dragen het label ‘Riet Bleyaert’. Tamboer majoor Pascal Schacht: “Deze nieuwe uniformen zijn ontworpen door Riet Bleyaert, een modeontwerpster uit Pittem, bekend om haar creaties voor het leger en de politie. Elk kledingstuk is uniek, op maat gemaakt, en bestaat uit de beste Italiaanse stoffen.”

De Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort, opgericht in 1882, verzorgt een tiental muzikale optredens per jaar en draagt bij aan diverse herdenkingen in Nieuwpoort. Burgemeester Geert Vanden Broucke prijst hun toewijding: “Onze stad kan altijd rekenen op onze fanfare bij verschillende plechtigheden en evenementen. Vorig jaar vierden we nog hun 140e verjaardag”, klinkt het enthousiast.

“Elk uniform is uniek, op maat gemaakt, en bestaat uit de beste Italiaanse stoffen”

De fanfare is altijd op zoek naar nieuwe leden. Secretaris Michel Depotter merkt op: “In mijn 35 jaar lidmaatschap hebben we het ledenbestand zien slinken van 67 naar 25 leden. Tamboer majoor Pascal Schacht voegt eraan toe dat zelfs mensen zonder muzikale ervaring welkom zijn. De repetities vinden plaats op vrijdagavond om 18.30 uur in ’t Kasteeltje in Nieuwpoort.