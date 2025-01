Nieuwe expo ‘Hotel Nostalgie’ blikt terug op Blankenbergse hotelsector

In exporuimte De Meridiaan opende de nieuwe expo ‘Hotel Nostalgie’ de deuren. Aan de hand van oude foto’s, prentbriefkaarten, brochures en andere documenten, biedt deze een nostalgische terugblik op het rijke hotelverleden van de badstad.

De nieuwe expo ‘Hotel Nostalgie’ schetst een beeld van de evolutie van de hotellerie, te starten vanaf de opkomst van Blankenberge als echte vakantiebadplaats. De expo belicht voornamelijk verdwenen hotels, waarvan de vrijwilligers eigen archiefmateriaal ter beschikking hebben of in bruikleen kregen, zoals hotelporselein, bestek en zilverwerk, aangevuld met stukken van verschillende andere bekende hotels en pensions.

“De bezoeker flitst terug in de tijd, naar de nostalgische zomervakanties van weleer”, zegt schepen van Erfgoed Kathy Kamoen (Open VLD). “Al bijna 200 jaar is Blankenberge immers een bekende badplaats aan de Noordzeekust. De definitieve doorbraak als toeristisch centrum kwam er in 1863 met de aansluiting op het spoorwegnet. De vrijwilligers van Stadsarchief-De Benne brachten een mooie collectie gesigneerd hotelporselein, hotelzilver, bestek en andere toffe items van hotels uit die glorieuze tijd samen. Ze vormen een mooi beeld van de welvarende Blankenbergse hotelsector, die ook een essentiële bron van inkomen was voor de inwoners.”

De expo brengt je naadloos terug naar die tijd van statige gebouwen en prachtige interieurs. ‘Hotel Nostalgie’ loopt nog tot 23 maart en is van woensdag tot en met zondag (tijdens schoolvakanties dagelijks) van 14 tot 17 uur gratis te bezoeken in exporuimte De Meridiaan onderaan het casinogebouw.