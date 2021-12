Nieuw Brugs stadsfestival pakt uit met een mis in het Brugs

Behalve de liefde voor hun stad is er niets dat de Bruggelingen zo sterk verbindt als hun eigen dialect. Daarom organiseert het Brugs stadsbestuur samen met veel culturele partners een verlengd weekend van het Brugs van 26 tot en met 30 januari 2022. Met als sluitstuk… een mis in het Brugs in de Sint-Jozefkerk.

Het Brugs is volgens burgemeester Dirk De fauw niet enkel de taal van volkse kluchten, maar een eeuwenoude, rijke en sappige cultuurtaal: “Een verlengd weekend lang komen diverse aspecten van die taal aan bod. Tijdens dit nieuw stadsfestival spelen we met ons stadsdialect, waarop we trots zijn. Het Brugs leverde immers de eerste bijdrage aan de standaardisering binnen het Middelnederlands, de voorloper van de moderne, Nederlandse taal.”

Cultuurschepen Nico Blontrock en Peter Roose, artistiek directeur van het Cultuurcentrum Brugge, slaagden erin vele culturele partners warm te maken om mee in het bad te stappen : van proffen over gidsenverenigingen tot acteurs, muzikanten en zelfs een pastoor.

Schubert in het West-Vlaams

Enkele activiteiten uit de programmabrochure: Sam Louwyck mag het festival openen met de monoloog ‘Raspoetin’. Professor Johan Oosterman belicht de 15de eeuwe dichter Anthonis de Roovere, aan wie de Biekorf een tentoonstelling wijdt. Dokter William De Groote geeft een lezing over het gebruik van de volkstaal in de diverse levensfases van de Bruggeling.

Stadsgids Jo Berten brengt een voordracht over het Brugs dialect in het stadsbeeld. Wannes Cappelle zingt Schubert in het West-Vlaams, zelfs de succesvolle theaterproductie ‘Zwijg, kleine!’ wordt hernomen. Pastoor Carmino Bohez zal op zondag een mis in het Brugs celebreren in de Sint-Jozefkerk.

Info : weekendvanhetbrugs.be