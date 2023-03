Na veel vijven en zessen gaat Huis Meheus weldra open: “We wilden grondige renovatie en niet zomaar oplapwerken”

Na een lange en dure renovatie opent Huis Meheus op 11 maart opnieuw de deuren. Het Huis zal onderdak bieden aan de Heemkundige Kring en het toneel vormen voor tal van culturele activiteiten en huwelijken. Iedereen is het eens dat het resultaat er mag zijn, maar op de afgelopen gemeenteraad hekelde CD&V nogmaals het kostenplaatje en de lange duurtijd van de werken.

In het begin van de 19e eeuw bouwde de familie Meheus een oude hofstede in de huidige Kerkstraat om tot een statig herenhuis met een bijhorende stokerij. De laatste bewoner van het huis, Adolphe Meheus, liet bij zijn overlijden in 1968 het hele domein na aan de gemeente, op voorwaarde dat het een museum zou worden. De stokerij werd omgebouwd tot wat nu het Ontmoetingscentrum is. Het Huis Meheus raakte in verval en was meer dan een decennium een splijtzwam op de gemeenteraad.

Op de gemeenteraad stond de waarschijnlijk laatste verrekening van de renovatiekosten op de agenda. Bij de toelichting daarvan anticipeerde schepen van Cultuur Michael Vandemeulebroecke al op de kritiek. “Tijdens de renovatie zijn inderdaad nog veel extra problemen opgedoken, zoals opstijgend vocht en kevers in het hout. Maar we wilden een grondige renovatie en geen oplapwerken. Het doel was altijd om meer functionaliteit te creëren. De zolderruimte was onbruikbaar, nu is het een polyvalente ruimte. Op de eerste verdieping zal de Heemkundige Kring zijn intrek nemen, daar is ruimte voor hun archief, kleine tentoonstellingen en vergaderingen. In de salons op de benedenverdieping kunnen koppels opnieuw trouwen en zullen kleinschalige culturele evenementen doorgaan, we hebben al een volledige programmatie opgezet voor 2023 met onder meer huiskamervertellingen en de erfgoeddag in april.”

Verdubbeling kostprijs

Kostprijs voor dit alles: 2,2 miljoen euro, weliswaar samen met de renovatie van het aanpalende Ontmoetingscentrum. Fractievoorzitter voor CD&V Marc Devlieger maakte nog eens de berekening en kwam uit op een initiële raming van nauwelijks de helft van dat bedrag. Hij verweet het bestuur vooral een gebrek aan visie. “Dat er onderweg extra problemen opduiken, dat kan ik begrijpen, maar een verdubbeling van de kostprijs is nog iets anders.” Ook raadslid Henk Heyerick, onder wiens burgemeesterschap het project destijds al liep, deed een duit in het zakje. Volgens hem was de renovatie oorspronkelijk zelfs maar op zo’n 300.000 euro geschat. “Twaalf jaar geleden konden we intekenen op een Europees subsidieproject voor Huis Meheus, maar later weigerde het huidige bestuur dit. Het bood zogezegd te weinig meerwaarde voor de gemeente. We stellen echter vast dat veel van wat er nu komt in het Huis Meheus, toen al in dat project stond: lezingen, kamerconcerten… Het symbool van dit dossier blijft voor mij de authentieke parketvloer. Die werd vervangen door een keramische vloer maar nog voor die ooit gebruikt werd, werd er op vraag van de Ergoedcel opnieuw een houten vloer over gelegd. Het dossier was een misbaksel. Het was correcter geweest om toe te geven dat het moeilijk was en veel meer geld gekost heeft, al mag het resultaat er wel zijn.” (JF)