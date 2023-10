Na Europese sociale prijs is nieuwe Deelfabriek in Kortrijk nu ook genomineerd voor Europese architectuurprijs

De nieuwe Deelfabriek is zopas geselecteerd voor de European Union Prize for Contemporary Architecture 2024. De prijs, ook korter de EUmies Award of Mies van der Rohe Award genoemd, wordt elke twee jaar uitgereikt door de Europese Unie aan de beste architectonische projecten in Europa.

1 van de 40 projecten

Uit 362 genomineerde projecten uit 38 landen worden begin 2024 veertig projecten geselecteerd door een professionele jury. Uit die veertig volgt in april 2024 dan de bekendmaking van de winnende projecten. Kernwoorden voor de selectie van de Deelfabriek: sociaal, duurzaam en architecturaal klaar voor de toekomst.

Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang, Armoedebestrijding en Onroerend Erfgoed: “Van een leegstaande brandweerkazerne die aan het verkommeren was, een druk bezochte Deelfabriek maken: het bewijs dat je met geklasseerd onroerend erfgoed nieuw leven kunt brengen in de stad. We kozen daarom voor een klassevolle architectuur die het gebouw een nieuw elan geeft en dat wordt blijkbaar internationaal gewaardeerd.”

Beloning voor totale renovatie

Van de hand van architectenbureau ATAMA is het renovatieproject van de nieuwe Deelfabriek een staaltje vakmanschap. De oude brandweerkazerne dateert van 1940, is in 2003 geklasseerd als beschermd monument en werd de laatste twee jaar volledig gerenoveerd met oog op de toekomst. Dat oogt niet enkel goed, er werd ook stevig geïnvesteerd in kwaliteitsvolle isolatie, klimaatvriendelijkere verwarming – geen gas meer maar verwarming met warmtepompen – en er is een groendak voorzien dat het hitte-effect van de binnenstad vermindert.

Daarmee sluit het concept van de Deelfabriek naadloos aan op wat de Europese prijs vooropstelt; zowel het inhoudelijke project – mensen samenbrengen door ruilen, delen en herstellen met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen – als het restauratieproject van de oude brandweerkazerne. De prijs richt zich namelijk op projecten die duurzaamheid, klimaat-, sociaal en economisch bewustzijn centraal plaatsen. Daarmee legt de award de link met de Europese Green Deal, de Europese richtlijn die landen en steden ondersteunt om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, waaronder de renovatie en verduurzaming van bestaande gebouwen in sterk bebouwde omgevingen zoals de Kortrijkse binnenstad.

Bekendmaking in april 2024

In april 2024 worden de winnende projecten bekendgemaakt. Om daartoe te komen, worden in januari veertig projecten uit de 362 genomineerde projecten geselecteerd. Daarvoor gaat een professionele jury de komende maanden op bezoek bij de verschillende projecten om in gesprek te gaan met architecten en opdrachtgevers. Wanneer de jury Kortrijk aandoet, is nog niet gekend.