Muzikaal vertier in Ardooie en Koolskamp

Zowel de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Ardooie als de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Koolskamp organiseren in de komende dagen een concert.

Het aperitiefconcert van de Koolskampse harmonie is er al op 22 oktober. Ze starten om 10.30 uur in cc Zonneke. Voor maar 7 euro kom je binnen en krijg je de harmonie te horen. In de prijs is er een aperitief inbegrepen. De harmonie heeft een percussieteam en een groep majorettes.

In Ardooie concerteren ze in de evenementenzaal van De Ark op zaterdag, 28 oktober vanaf 20 uur. Er zijn optredens van de verschillende groepen binnen de harmonie. Peter Lejaeghere dirigeert de harmonie in zijn geheel. Het jeugdensemble staat onder leiding van Koen Haverbeke. Hans Dewachtere dirigeert Ritmiek, de groep die percussie brengt. Benjamin Sercu praat het geheel vloeiend aan elkaar. Kaarten kosten 15 euro en je bestelt ze via info@kmma.be. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang tot dit herfstconcert.