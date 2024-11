Zonnebeekse fanfare brengt achtste Night of the Music

Op zaterdag 14 december wordt de grote zaal van OC ’t Zonnerad in Zonnebeke omgetoverd tot een echte muziektempel. Het wordt opnieuw een schitterend spektakel, een hoogdag voor de muziek.

Bij fanfaremuziek ga je in principe nooit compleet door het dak, maar bij de Night of the Music van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia uit Zonnebeke garandeert de werkgroep dat wel. De groep bestaat uit Johan Degryse, Lieven Dejonckheere, Dominique Dewulf, Lieven Vandewiele, Kathy Vandewiele, Jan Pauwels, Wouter Dewitte, Jeroen Delie, Anneleen Ostyn. Al maanden zijn ze bezig met de voorbereiding en het uitzoeken en vastleggen van het programma. “Tijdens de vorige edities was het publiek laaiend enthousiast en met quasi zekerheid kunnen we zeggen dat dit nu ook het geval zal zijn”, klinkt het bij de werkgroep. “Dergelijke productie op poten zetten, kost veel geld vooral wat geluid, belichting en artiesten betreft. Gelukkig kunnen we rekenen op sponsors die ons initiatief een warm hart toedragen.”

Uitdaging

“Het is en blijft een uitdaging want live artiesten begeleiden met een fanfare is niet zo evident. Heel wat uurtjes repetities zijn nodig maar de gedrevenheid van de dirigent en de muzikanten is groot”, aldus de werkgroep. The Night of the Music is een aaneenschakeling van licht klassieke muziek, pop, schlagers… Alle muziekgenres passeren de revue. De Koninklijke fanfare, versterkt met band onder leiding van dirigent Dominique Dewulf, neemt het instrumentale en de begeleiding voor haar rekening. Het zestigkoppig korps zal het publiek muzikaal verwennen. Maar de sterke vocale inbreng komt van Nick Beernaert, Frederik Mahieu, Pieter Roets, Nico Vantomme, Charlotte Verhelst, Lies Vanholle en het Gents Universitair koor. Net als bij de vorige edities zal ‘t Zonnerad daveren op zijn grondvesten. (NVZ)

De deuren gaan open om 18.45 uur en kaarten kosten 23 euro. Kaarten zijn te verkrijgen via www.night-of-the-music.be of op het secretariaat via 0478 53 40 19.