Zomerloos in Gistel strikt metalpioniers Channel Zero

Channel Zero, een pionier in het nationale metalgenre, komt op woensdag 17 mei 2023 naar cultuurcentrum Zomerloos in Gistel.

Ze begonnen in 1990 als een onzichtbare underground trash metal band, maar al snel werd de band het grootste metalfenomeen in de Benelux. Het album ‘Unsafe’ bracht hen zelfs naar de Verenigde Staten van Amerika, ze toerden de wereld rond met onder meer Megadeth, Danzig en Biohazard en speelden op de grootste Europese festivals.

In 1996 brachten ze Black Fuel uit, geproduceerd door Attie Bauw en misschien wel hun bekendste werk. Maar ondanks de volgende Europese tournee met Body Count, stopte Channel Zero ermee in 1997: de bandleden gingen elk hun eigen weg. Op 22 januari 2009 speelde de groep een eenmalige reünieshow in de Ancienne Belgique in Brussel. De show was binnen een minuut uitverkocht. Channel Zero zou uiteindelijk zes uitverkochte AB-shows spelen voor meer dan 12.000 mensen.

In juni 2011 brachten frontman Franky De Smet-Van Damme en co voor het eerst in 15 jaar een nieuw album uit: ‘Feed’Em with a Brick’. Zowel de pers als de fans vonden het geweldig. Opnieuw veroverde Channel Zero de metalpodia in België en de rest van Europa met clubshows in de Benelux, Europese metalfestivals zoals Wacken en Hellfest en zelfs een plekje op de beruchte metalcruise 70.000 Ton Metal.

En nu komt de vermaarde band dus naar Gistel om in mei volgend jaar Zomerloos kapot te spelen. Tickets zijn nu al verkrijgbaar via www.gistel.be. (TVA)