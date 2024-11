Zanger Hans Hanssens uit Staden staat 40 jaar op de planken: “Ik ben altijd blijven doordoen”

Zanger Hans Hanssens, alias Hans Mostrey, staat dit jaar 40 jaar op de planken. Ter gelegenheid van die verjaardag haalt Hans op zondag 24 november onder meer Sasha en Davy Gilles naar zijn verjaardagsshow in zaal Blommenhof. Hans maakte nog de gouden jaren van de Vlaamse showbizz mee waarbij plaatjes die in ‘Tien Om Te Zien’ op VTM te zien en te horen waren verkochten als zoete broodjes.

“Ik had mijn eerste optreden in 1984”, vertelt Hans (55). “Daarvoor nam ik deel aan de toen razend populaire playbackshows, al stapte ik al vlug over naar de al even populaire soundmixshows. Ik nam per avond vaak deel aan drie shows. Na die shows kreeg ik wel eens de opmerking ‘jij zingt wel goed’, waarna vaak de vraag volgde om te komen optreden. Op die manier haalde ik mijn eerste optredens binnen.”

“Een van mijn eerste optredens deed ik op de ‘Dolle Dominodagen’ van de ondertussen verdwenen Stadense lokale Radio Domino. Ik was sinds 1982 immers ook dj bij Domino. Ik herinner me nog dat ik mijn plaatjes bij elektro Vanneste in de Sint-Jansstraat ging halen. Met de plaatjes achter op mijn fiets ging het dan richting Domino waar ik vaak puffend en hijgend aankwam.”

“De studio’s van Domino bevonden zich toen immers op Stadenberg. Na die eerste optredens ging de bal aan het rollen. Al vlug werd ik hier en daar gevraagd voor een optreden. In die periode werd ook een eerste fotokaartje gemaakt waarop ik met mijn twee danseressen prijkte. Ik was er zo trots op dat ik het kaartje op mijn boekentas kleefde”, lacht Hans.

Eerste plaatje

Eind 1985 nam Hans zijn eerste plaatje op. “Mijn ouders wilden liever dat ik wachtte met de release. Ik was immers nog geen 16, maar in het voorjaar van 1986 werd het plaatje toch op de markt gebracht. Meisje lief ga nog niet heen werd de A-kant, terwijl In Hawaï op de B-kant stond. De B-kant bleek evenwel het meest in de smaak te vallen.”

Ik heb jaren Vlaanderen doorkruist met chauffeur mama

“Ik haalde er zelfs het programma Fanclub op de toenmalige BRT mee. Mijn eerste plaatje was er meteen boenk op, want er moesten er voortdurend bij geperst worden. In de jaren 90 maakte ik ook drie keer mijn opwachting in Tien om te Zien op VTM met Ik heb weemoed. Alles wat in Tien Om Te Zien kwam verkocht toen als zoete broodjes zodat er ook van die schijf een behoorlijk aantal over de toonbank gingen. Eind jaren 80, begin jaren 90 waren echt de gouden tijden van de Vlaamse showbizz.”

“Ik had toen minimum drie optredens per dag. Mijn teller voor het meeste aantal optredens op één dag staat op zeven. Ik begon die dag met een optreden op de Europafeesten in Tielt om na vijf andere optredens, onder andere op de Batjes in Roeselare en in Brasschaat opnieuw richting Tielt te trekken voor een optreden tijdens een huwelijksfeest”, herinnert hij zich.

Sasha en Davy Gilles

“Wijlen mijn moeder voerde me in die periode van optreden naar optreden. Het was indertijd een hele klus om tijdig op elk optreden te raken. Er was nog geen gps en alles moest met de kaart gebeuren. We zijn in die periode ook ongelofelijk veel frietkoten binnengestapt om te vragen waar die of die zaal zich in de gemeente was. Een frietkot bevindt zich meestal centraal in de gemeente en vaak was de zaal dus ook niet veraf.”

“De gouden tijden liggen ondertussen al ver achter ons, maar ik ben altijd blijven doordoen. Al beperk ik mijn optredens de laatste tijd wel tot West-Vlaanderen. Ik heb ook een nieuwe single uit. Alleen vannacht is een cover van een nummer van Corry Konings en is te krijgen via de meeste streamingplatformen”, zegt Hans.

Op zondag 24 november organiseert Hans zijn 40ste verjaardagsshow in zaal Blommenhof in Staden. Top of the bill zijn Sasha en Davy Gilles. “Davy, die deel uitmaakt van de Romeo’s en zijn vrouw Sasha prijken inderdaad bovenaan de affiche”, zegt hij. “Daarnaast zijn er ook de ABBA Queens. Zij brengen ABBA-hits in een vernieuwend jasje. Voorts zijn nog een rist andere artiesten te gast.”

(CB)