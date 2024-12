Zandkunstenaar te gast op eindejaarconcert harmonie

Harmonie De Verenigde Vrienden heeft een zandkunstenaar te gast op zijn eindejaarconcert. “Op ons eindejaarconcert treden zowel de drumband, het jeugdensemble als de harmonie aan”, weet voorzitter Lieven Snauwaert. “Het concert draait rond de thema’s ‘Arabisch’ en ‘zand’. In dat kader hebben we zandkunstenaar ‘De Zanderling’ uitgenodigd. Terwijl wij spelen zal De Zanderling bij een vijftal nummers in zand het verhaal tekenen. De tekeningen worden op groot scherm geprojecteerd.” Het eindejaarconcert van De Verenigde Vrienden vindt plaats op zondag 29 december om 18.30 uur in Het SWOK. De toegang kost 12 euro aan de deur en 10 euro in voorverkoop. Kaarten via harmoniestaden@telenet.be of via 0496 41 57 82. (BCH/foto JCR)