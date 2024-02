Yng_Chubby maakt geslaagd debuut

In een goed gevuld Jeugdhuis Jakkedoe in Desselgem maakt Yarno Vandamme, alias Yng_Chubby, meteen een goede beurt bij de release van zijn album Wide Awake voor het grote publiek.

De avond begon meteen met DJ VinkyBeats als special guest die meteen de toon zette. Om 21.30 uur was het dan zover voor Yng_Chubby. De 22-jarige Vichtenaar bespeelde zonder complexen het publiek, alsof hij al jaren op de planken staat. Dertien zelfgeschreven nummers weergalmden door de geluidsinstallatie van Jeugdhuis Jakkedoe. “Vooral over de nummers ‘What I’m Doing Today’ en ‘You Got To Move’ heb ik een heel goed gevoel,” vertelt een tevreden Yarno Vandamme. “Vooraf waren er zenuwen, maar eenmaal op het podium waren die verdwenen. Dit smaakt naar meer. Ik wil nu vooral verder gaan met muziek maken.”

DJ VinkyBeats maakte een geslaagde avond vol.