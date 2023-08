Woonzorgsite Curando zingt uit volle borst voor verjaardag van Will Tura

Will Tura, de keizer van het Vlaamse lied, werd 83 vandaag 2 augustus. Het was onder meer Radio2 die instanties en individuen opriep om die dag een passende hommage te brengen door op bepaalde tijdstippen succesnummer ‘Mooi, ’t leven is mooi’ te zingen. Dat moesten ze geen twee keer vragen aan Curando Den Tap en in het bijzonder aan Jan Listhaeghe.

Jan Listhaeghe is de buurman van het DVC en het LDC op de site van Curando. De warme sociale buurt waar Jan zich dagdagelijks genereus inzet als vrijwilliger. Bovendien is Will Tura is al jaren het grote idool van Jan, die de songteksten dan ook heel goed kent en bovendien zelf een geboren entertainer is.

Gezelligheid troef

“De 12 mensen die hier regelmatig in het DVC verblijven, kennen Tura en zijn hits heel goed. Mijn repertoire voor vandaag omvatte tien nummers met als grote apotheose ‘’t Leven is Mooi’. De aanwezigen zongen uit volle borst mee. Gezelligheid troef bij dit initiatief en niets dan blije gezichten. Daar doen we het voor. En in tweede orde gaat ook dit optreden artiest Tura doen stijgen in de hitparades, want deze hommage wordt dan gemeld aan Radio2”, besluit de creatieve duizendpoot en Curando-vrijwilliger.