Winterconcert en expo in teken van 100 jaar harmonie Vreugd in Deugd: Dirigent geeft na 46 jaar stokje door

Op zaterdag 1 februari hullen de leden van de koninklijke harmonie Vreugd in Deugd zich in een driedubbel feestgewaad. Dan is er niet enkel het winterconcert, maar viert men eveneens het 100-jarig bestaan. Ook nemen ze afscheid van dirigent Geert Defauw, die maar liefst 46 jaar het dirigeerstokje bij Vreugd in Deugd hanteerde.

Secretaris Joost Pollet, heeft de geschiedenis van de harmonie minutieus bijgehouden. “De allereerste gegevens van een georganiseerde muziekvereniging in Meulebeke brengen ons terug naar 1885 toen Den Symphonieken Kring van Meulebeke boven de doopvont werd gehouden. Het muziekgezelschap gooide hoge ogen en lag in 1887 aan de basis van het oprichten van een muziekschool. Uit het muzikaal aanbod groeit de fanfare Sint-Cecilia, maar die blijft het zorgenkind van het toenmalig gemeentebestuur.

In 1923 gaat in Roeselare Het Gildemuziek van start. Gesterkt door dit voorbeeld gaan Aloïs en Willy Cottenie, Jerome Dewulf, Roger en Honoré Demeestere, Michel Belaen en Achiel Verhulst rond de tafel zitten. Er wordt beslist een harmonie op te richten, met Victor Vandenheede als dirigent.

Eerste vrouwen

Op 19 juni 1927 treedt Vreugd in Deugd voor het eerst op. Victor Vandenheede mag de grote bezieler, pionier genoemd worden. Hij dirigeerde van 1925 tot 1949. Meester Jules Verstraete volgde Victor op. Hij zorgde ervoor dat Vreugd in Deugd in 1965 promoveerde naar tweede afdeling. Eveneens in 1965 verwelkomt het korps de eerste vrouwelijke leden… het mannenbastion is doorbroken en de vrouwen zullen verder met verve hun plaatsje in de muziekwereld innemen.

In 1965 bestaat Vreugd in Deugd 50 jaar en de harmonie krijgt de titel ‘koninklijk’ toegekend. Van 1968 tot 1982 gaat Vreugd in Deugd de straat op, vergezeld van een eigen majorettenkorps. In 1971 telde Vreugd in Deugd 65 leden, in 1975 liep dit aantal op tot 105. In 1979 geeft meester Jules het dirigeerstokje door aan de toen 23-jarige Geert Defauw… een nieuw muzikaal tijdperk breekt aan. In 1981 ziet het jeugdensemble ‘Happy Music’ het levenslicht.

Naar Uitmuntendheid

Huidig voorzitter Urbain Fraeye: “Met voorzitter Guido Callens, en secretaris Joost Pollet aan het roer verandert er heel wat. Vreugd en Deugd verkent het buitenland en in Frankrijk en Duitsland krijgt de harmonie heel veel bijval. In 1999 loodst Geert Defauw Vreugd in Deugd naar eerste categorie en vier jaar later, in 2003, maakt men in Menen de droom van alle muzikanten waar… men promoveert naar de afdeling Uitmuntendheid.

In 2012 gaat men met en nieuw initiatief van start. ‘Mini Musica’ mikt op kinderen van het tweede tot het vierde leerjaar die een instrument leren spelen. Het wordt een speelse opleiding met Lien Christiaens, Ruben Dewiele en Jaron Wittewrongel als begeesterde lesgevers. Ondertussen werken bestuur en muzikanten naarstig door en steken enorm veel energie in de najaarsconcerten.

Het winterconcert 2025 start om 20 uur en staat op 1 februari 2025 in het teken van 100 jaar Vreugd in Deugd. De presentatie ligt in handen van Giel Vanthournout en ook het jeugdensemble Happy Music treedt aan onder leiding van Emmy Durnez. Op het einde van het concert overhandigt Geert Defauw het dirigeerstokje aan zijn opvolger Patrick Simoens uit Tielt. Kaarten in voorverkoop kosten 9 euro, aan de deur betaalt men 10 euro, kinderen jonger dan 12 jaar komen er gratis in. Kaarten zijn verkrijgbaar bij kaarten@ vreugdindeugdmeulebeke.be. of de leden. In zaal De Bottelarij loopt er tussen 14 en 24 uur een expo ‘100 jaar Vreugd in Deugd’, vrije ingang. Op zaterdag 27 september is er het jubileumconcert ‘The Magical Seventies’ in samenwerking met Steven Mintjens.

