Win kaarten voor concert Ensor & Friends in Kursaal Oostende

Op 16 december vindt in het Kursaal het concert Ensor & Friends plaats en dat luidt meteen het grootse Oostendse Ensorjaar in. Het gerenommeerde collectief Casco Phil onder leiding van Benjamin Haemhouts zal er samen met Kurt Van Eeghem het publiek terugkatapulteren naar de wonderbare tijden van Ensor en de belle époque. “Een historisch moment.”

James Ensor was bij leven niet alleen een wereldvermaarde kunstschilder, hij componeerde op zijn eigen, heel intuïtieve manier ook muziek. Hij deed dat onder meer samen met zijn vriend en kursaaldirecteur Léon Rinskopf. Het Kursaal was toen de place to be waar de beau monde kon luisteren naar en gezien worden op befaamde concerten van de allergrootste dirigenten en componisten uit die gouden tijd voor Oostende. En ook de eigenzinnige James Ensor was al van heel jonge leeftijd een trouwe gast in het Théâtre Royale d’Ostende. Op 16 december wordt het gewaardeerde collectief Casco Phil onder leiding van chef-dirigent Benjamin Haemhouts heel even het fameuze Kursaalorkest uit die tijd en dat met muziek van onder meer Léon Rinskopf, Jan Blockx en Camille Saint-Saens, maar vooral van James Ensor zelf. “Ik kreeg het idee om de muziek en de kunst van Ensor te verbinden een vijftal jaar geleden”, vertelt Benjamin Haemhouts. “Ik hou enorm veel van Oostende, waar ik heel regelmatig verblijf, en ik ben een grote fan van het werk van Ensor. Ik leerde Kurt Van Eeghem 15 jaar geleden toevallig kennen toen hij een concert van ons presenteerde en we werden hechte vrienden. We werkten samen dit project uit voor het Ensorjaar en zijn uiteraard blij dat we de muzikale aftrap van het Ensorjaar mogen geven”, zegt Benjamin Haemhouts.

Historisch moment

En het moet gezegd: niemand beter dan Kurt Van Eeghem om tijdens het muzikaal event de gespeelde stukken te duiden en zo het publiek mee te nemen naar die wonderjaren. De prominente muziekkenner en auteur gaf onlangs een bestseller uit over Oostende tijdens de belle époque, waarin James Ensor een grote rol speelt. Het boek wordt op 16 december, dag van het concert, nog eens voorgesteld in boekhandel Corman. “Het is zo fijn om met de belangrijke figuur die Benjamin is te kunnen samenwerken”, vertelt Van Eeghem. “Casco Phil vult de grootste zalen, tot het concertgebouw van Amsterdam toe. Je mag het concert in het Kursaal gerust historisch noemen. Het ballet van Ensor ging in 1920 in première in Antwerpen en het werd 75 jaar geleden nog eens opgevoerd. Daarna was er grote stilte, tot nu. De muziek van Ensor is het meer dan waard om gespeeld te worden”, besluit Kurt Van Eeghem.

