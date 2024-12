Wim Van Volsem geeft dirigeerstokje door bij harmonie Sint-Cecilia

Naar jaarlijkse traditie hield de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia weer zijn kerstconcert in het Wielingencentrum. Dit voor het laatst onder de deskundige leiding van Wim Van Volsem, die na vijf jaar het dirigeerstokje doorgeeft aan Sebastiaan Inghelbrecht.

Bruggeling Ingelbrecht was als organist verbonden aan een aantal Brugse kerken en was medeoprichter van de vzw Kitanda, een organisatie die scholen en weeshuizen ondersteunt in ontwikkelingslanden. In 2003 behaalde hij aan het Lemmensinstituut zijn diploma ‘Meester in de muziek’.

“Verder namen we dit najaar ook nog afscheid van onze erevoorzitter Ivan Cattrysse en oud-dirigent Freddy Vermeulen, twee monumenten die allebei veel betekend hebben voor onze harmonie. Ivan en Freddy vormden mee de basis van de harmonie vandaag, en voor de concerten die we nu brengen. Samen met onze nieuwe dirigent bouwen we verder aan de toekomst”, aldus secretaris Rita Pockelé. Tijdens het winterconcert ‘Retro meets classic’ werd ook het nieuwe uniform van de harmonie voorgesteld.