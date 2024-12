Will Tura-tributeband El Bandido start nieuwe concerttoer: “Met respect voor Will Tura”

Wat begon in 2018 als een eerbetoon aan Vlaanderens grootste zanger, werd brutaal de kop ingedrukt door corona en een pak concerten werd afgelast. Na een aantal wissels in de groep, is El Bandido meer dan ooit terug en starten de leden in 2025 – niet toevallig het jaar dat Tura 85 wordt – met een nieuwe concerttoer én een bijzondere gast.

“Wat wij met El Bandido doen, is niet zomaar teren op de successen van Tura”, vertelt Dries Uyttenhove (48), de Handzaamse zanger van de groep. “We brainstormden heel wat jaren geleden hoe we een passend eerbetoon konden brengen aan Tura en dat resulteerde uiteindelijk in een dubbelconcert met tien muzikanten en een mooie reeks optredens. Helaas stak corona een stokje in de wielen en viel alles stil. Je kan niet geloven hoe moeilijk het is om alles dan weer op gang te krijgen. Sommige muzikanten haakten ook af omdat ze professioneel andere kansen kregen. Zo speelt onze eerste drummer nu bij Aaron Blommaert en kreeg onze tweede drummer de kans om bij Brihang aan de slag te gaan. Zo zie je maar dat we echt met topmuzikanten werken. En dat hoort ook zo, want Tura’s composities zitten echt wel vernuftig in elkaar en zijn niet altijd eenvoudig om te spelen. Daarom proberen we voor het publiek de liedjes en de teksten van Tura met heel veel respect te brengen, wat dat verdient hij ook.”

Halve eeuw ervaring

“Tura zelf is op de hoogte van onze groep en wenste ons in het verleden al succes toe. Het El Bandido-verhaal kreeg deze zomer trouwens een verrassende wending. We moesten spelen in Ninove en Jürgen, onze gitarist, was verhinderd. Jürgen woont in Menen en een paar straten van hem woont Blue Jerry, de man die 52 jaar lang de vaste gitarist van Will Tura was. We vroegen Jerry of hij wou inspringen en daar stonden we dan in Ninove met een gitarist met wie we nog nooit samengespeeld hadden, laat staan gerepeteerd. Maar het klonk fenomenaal, hoe kan het ook anders, met een prof met een halve eeuw ervaring. Dat Jerry ondertussen 77 is, is hem helemaal niet aan te zien, ook muzikaal niet. Het is niet alleen een eer om met hem samen te spelen, maar ook een plezier en voor elke muzikant van de groep smaakt dit avontuur naar meer”, aldus Dries.

Tura 85

“De aanvragen voor concerten voor deze zomer komen binnen en op zondag 16 februari geven we de aftrap in onze thuisbasis, Kortemark”, gaat Dries voort. “In cultuurcentrum De Beuk spelen we de eerste twee voorstellingen van Tura 85, een concert met de mooiste Tura-nummers. Op het podium staan maar liefst 12 muzikanten: Jürgen Demeyere en Blue Jerry spelen gitaar, Jeffrey Dael speelt basgitaar en ikzelf neem de zang voor mijn rekening. Daarnaast worden we geflankeerd door een drummer, een percussionist, twee toetsenisten en vier blazers. We kunnen rekenen op de steun van de Kortemarkse cultuurdienst en Vinie Degroote van Framefields zorgt voor klank en licht. Omdat de kaarten redelijk snel de deur uitvliegen, organiseren we naast het eerste optreden van 14.30 uur ook een extra show om 18 uur. Een ticket kost 12,50 euro. Dat Jerry met ons wil meespelen, is echt een verrijking voor onze groep. Als je weet dat die man meer dan een halve eeuw geleden de intro van Eenzaam zonder jou speelde, dan klinkt die nu als nooit tevoren en bezorgt die ons als muzikant kippenvel als hij die naast ons op het podium staat te spelen.”

Gentse Feesten

“Deze zomer spelen we onder andere op de Gentse Feesten, maar we hopen nog op enkele andere grote en kleine podia te staan. Stiekem durven we ook te dromen van een concert in Veurne, de geboortestad van Tura. We hebben onze groep genoemd naar een hit van Tura uit 1967. In het verleden stonden we altijd op affiches als El Bandido, maar nu moet daar telkens bijstaan dat we een Will Tura-tributeband zijn, want dat leidt niet iedereen af uit de naam. We zijn trouwens de enige tributeband in Vlaanderen. Wie tickets wil voor de concerten van 16 februari, kan ze beter zo snel mogelijk bestellen. Geef toe, het is een mooi cadeautje voor onder de kerstboom, want de muziek van Tura, die wordt gesmaakt door jong en oud”, besluit Dries.

Alle info vind je op www.facebook.com/Elbandidoband. Tickets zijn te verkrijgen via elbandido-tura@telenet.be.