Week lang enkel maar Belgische muziek in het centrum van Roeselare

De Week van de Belgische muziek is terug van weggeweest. Van maandag 31 januari tot en met zondag 6 februari 2022 zetten de muzieksector en diverse media Belgische muziek volop in de schijnwerpers. De Week van de Belgische Muziek wordt één grote liefdesverklaring aan muziek van eigen kweek – ook in Roeselare!

Een opwarmer voor de Week van de Belgische muziek is het Maatwerk concert in Trax op zaterdag 29 januari om 20 uur. Maatwerk is het label van De Spil & Pelzen voor clubconcerten in Roeselare, met de grote zaal op Trax als uitvalsbasis.

Instrumentaal trio PAARD. brengt een mishmash van jazz, groovy hip hop, broken beats en freestyle funk. Opener van de avond is BANDLER CHING, een Brusselse jazzband die moeiteloos hedendaagse jazz met elektronische invloeden en hiphop mixt tot een aanstekelijke sound. Bestel hier je ticket.

Radio Villa Roslar

Nog even geen huiskamerconcerten, maar Stad Roeselare steekt de tientallen lokale Villa Roslarmuzikanten opnieuw een hart onder de riem. In samenwerking met Radio Bingo realiseert Cultuur #VANRSL een tweede editie van Radio Villa Roslar:

– Van maandag 31 januari t.e.m. vrijdag 4 februari telkens van 17 tot 19 uur.

– Op zaterdag 5 en zondag 6 februari telkens van 18 tot 19 uur.

Op die tijdstippen geniet je van blues over singer-songwriter tot klassiek en van kleinkunst over rock(abilly) tot jazz, allemaal gebracht door muzikanten die de voorbije edities deelnamen aan Villa Roslar – Huiskamerconcerten #VANRSL. Stem af op Radio Villa Roslar op 97.4 fm of via de Bingo App!

Uitsluitend Belgische muziek in de winkelstraten #VANRSL

Dat er in ons land geweldige muziek gemaakt wordt, kunnen we niet genoeg zeggen, maar willen we vooral laten hóren. Daarom zorgt De Spil net als vorig jaar in de centrumstraten van Roeselare voor een playlist op maat, waardoor er die week uitsluitend Belgische muziek te horen zal zijn.