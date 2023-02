Wayne Matthews brengt nieuwe single uit: “Een song over perfectionisme”

Wayne Matthews bracht zijn tweede ‘officiële’ single ‘Let You Go’ uit. De zanger uit de Gistelstraat in Ingelmunster heeft nog heel wat muzikale plannen. Dit jaar komen er nog meerdere singles uit, waarna hij zich meer zal toeleggen op optredens.

Wayne De Bock alias zanger Wayne Matthews is afkomstig uit Oostende. Hij woonde ook al in Roeselare en in Wervik. Sinds januari 2020 verblijft hij in Ingelmunster. Pas vier jaar geleden begon het muzikaal voor Wayne te kriebelen na een relatiebreuk. Hij besloot pianoles te volgen in de muziekschool Casa da Musica in Oostende. Daar begon hij ook te zingen en eigen muziek te schrijven.

Belgium’s Got Talent

Vier jaar geleden trad hij voor de eerste keer op in café De Loge in Gent. Sindsdien is zijn liefde voor de muziek nog meer gegroeid. Hij schrijft meestal over de liefde en vooral over een liefdesbreuk. In oktober 2019 was Wayne te zien in het VTM-programma ‘Belgium’s Got Talent’. Hij kreeg vier keren een ‘ja’ op zijn nummer Air. Ook dat was een liedje over zijn op de klippen gelopen relatie. Daarna volgde de single Wasted.

Wayne is tevreden over zijn vooruitgang. “Ik zet iedere keer langzaam een stapje erbij. In ’t begin was dat met ‘Belgiums Got Talent’. Nu ben ik meer op zoek naar goede producers, naar een goed team dat mij kan helpen. Na ‘Belgiums Got Talent’ bracht ik al negen singles uit, maar ik begon opnieuw te tellen vanaf het moment dat ik mijn producer Pascal Oorts uit Antwerpen leerde kennen. Vorige zomer bracht ik bij The Tapelab Lonely uit en nu is het de song Let You Go. Pascal is de producer van Chackie Jam, Monelise, Adil… Ik ging zelf op zoek naar een geschikte producer, liefst in West-Vlaanderen maar vond die hier niet. Ik kwam toevallig op zijn website terecht en vond zijn mixen wel tof. Ik belde hem op, we sloegen een babbel en we maakten een eerste afspraak. Het klikt tussen ons, alhoewel we tegenpolen zijn. Pascal zet in op melodieën en beats, ik ben lyrisch heel sterk. Dat botst wel eens, maar het is een goed partnership om nummers uit te brengen.”

Nationale doorbraak

Hoopt Wayne nationaal door te breken? “België is een moeilijk land om muzikaal door te breken. We hebben gigantisch veel artiesten. In West-Vlaanderen is het moeilijk om kansen te krijgen. Antwerpen en Brussel zijn meer culturele steden met meer zalen, meer cafés of zalen die iets organiseren… In Brugge en Kortrijk vind je misschien ook zoiets terug, maar toch in beperkte mate.”

De 29-jarige Wayne werkt nu al zes maanden als leerkracht in de secundaire freinetschool ’t Vier in Kortrijk. Enkele van zijn leerlingen zijn zelfs te zien in de bijhorende videoclip. Hoe kwam dat nieuwe lied tot stand? “Let You Go ontstond uit m’n vorige single Lonely. De nieuwe single gaat over perfectionisme. Mijn producer zei dat ik mij niet mag focussen op de details, omdat de mensen daar toch niet bij stilstaan. Daarover schreef ik dan Let You Go.”

Dansballade

“Of ik in de komende maanden nog liedjes uitbreng? Natuurlijk, we zijn nu al bezig met twee nieuwe liedjes. In maart verschijnt er een ballade. De demo is al af. De volgende demo is ook al klaar en die zal richting de zomer uitkomen en hopelijk volgt er dan nog eentje in de winter. Mijn dansleerkracht gaf mij de raad eens een ballade op te nemen waar je kan op dansen. Ik liet hem mijn demo’s beluisteren. Hij koos er eentje uit en ging er meteen mee aan de slag. Ik besloot dan maar om voorrang te verlenen aan een ballade voor een volgend nummer. Ik wil mij nu vooral focussen om nieuwe nummers uitbrengen en pas daarna denk ik aan meer optredens.”

De nieuwe single ‘Let You Go’ is te downloaden via de grote streamingplatformen. Info:www.wayne-matthews.com.

