Voix-si Voix-là over dingen des levens in Izegm

Vocaal ensemble Voix-si Voix-là brengt op zaterdag 30 november ‘That’s Life’ in het auditorium van Art’Iz. De dames zingen en vertellen over wat het leven ons allemaal te bieden heeft. Ze hopen uiteraard voor een volle zaal te mogen zingen want ze hebben er heel veel zin in.

Voix-si Voix-là is een vocaal ensemble met 14 prachtige vrouwenstemmen. De dames zingen een uiteenlopend repertoire in het Nederlands, maar kiezen ook vaak voor andere talen. Ze schrikken er niet voor terug om meerstemmig te zingen. “We delen allemaal eenzelfde passie en amuseren ons vooral op de repetities”, vertelt Marie-Noëlle De Clercq, de zangcoach bij de groep. “We repeteren elke maandagavond in ‘t Kartouchke in Emelgem. Het is een topgroep, alle dames zijn betrokken bij het concert en doen dat met veel passie.”

De groep brengt op zaterdagavond 30 november ‘That’s Life’ in het auditorium van Art’Iz in de Kruisstraat. Het belooft een mooi en verrassend concert te worden over de dingen des levens. “We kiezen voor een hele fijne mix van muziek met onder meer Coldplay, Will Tura en Arno. De liedjes gaan over het leven en wat een rollercoaster dat kan zijn. Thema’s als geboorte en liefde komen dus aan bod”, weet Marie-Noëlle. “We wisselen die muzikale nummers af met tekst. Elk lied wordt voorafgegaan door een quote of een spreuk die de zangers zelf hebben mogen kiezen. Zo zorgen we voor een beklijvend geheel dat jong en oud zal kunnen bekoren.”

Kaarten reserveren

Kaarten voor het optreden reserveer je makkelijk via de site van de dames. “Je kan gewoon aanklikken hoeveel tickets je wilt, je betaalt en dan krijg je hiervan een mail die je ons toont op 30 november. Een ticket kost 12 euro. Het concert start om 19.30 uur met een pauze van een half uurtje”, legt Marie-Noëlle uit. “Een artiest treedt natuurlijk het liefst op voor een nokvolle zaal, dus het zou geweldig zijn mochten we heel wat liefhebbers mogen verwelkomen. Nadien praten we graag na met een drankje.”

(MV)