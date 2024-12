Vier bekende Izegemnaars zingen met Fabuliz4 op de kerstmarkt: “Twee nachtegalen samen met twee crooners”

Afgelopen zomer traden ze voor een publiek van genodigden al samen op aan Cultuurcafé De Leest, dit keer kan het grote publiek ook kennismaken met Fabuliz4. Het kwartet met Sabine Drubbels, Kathy Bultynck, Noël Vansteeland en Paul Seynaeve treedt zondag 15 december op de kerstmarkt op de Korenmarkt op.

Van de dames in het gezelschap is geweten dat ze over een schitterende stem beschikken. Sabine Drubbels (53) was jarenlang een van de gezichten van discocoverband Special Style. “Ik zing al van mijn zeven jaar en doe dat nog altijd”, zegt de altijd goedlachse Sabine. Kathy Bultynck (55) werd ontdekt tijdens de Rousselaerse Revue. “Mijn zoon deed daar mee, ik ging mee naar de repetities en van het een kwam het ander. Maar dat ligt achter mij, ik zing nu vooral onder de douche.”

Kathy staat voor de zesde klas van De Stadsparel en was daar collega van de echtgenote van Noël. Zo is er wel een link tussen alle leden van het viertal.

Koppelaar Francis

De twee heren van het kwartet, Noël Vansteeland (68) en Paul Seynaeve (66), zijn om andere redenen bekende Izegemnaars. Noël is al jarenlang een van de medezaakvoerders van de gelijknamige Garage Vansteeland, maar ook bekend uit de gemeentepolitiek waar hij 27 jaar voor Open VLD zetelde. Paul Seynaeve was naast ceo van raamfabrikant Arbo ook jarenlang voorzitter van KFC Izegem. Noël en Paul herinneren zich nog een karaoke-avond zowat 20 jaar geleden waar ze eens samen zongen. Maar het samenbrengen van de vier is het werk van ‘matchmaker’ Francis Leman. De uitbater van Cultuurcafé De Leest contacteerde Noël om deze zomer te komen optreden in het Cultuurcafé. “Dat wilde ik wel, op voorwaarde dat er nog enkele anderen ook mee zongen. Ik noemde wat namen en hier staan we dan”, zegt Noël, net voor er boven de burelen van Garage Vansteeland voor een publiek van kennissen en familie nog een try-out op poten werd gezet.

Het optreden op 21 juli werd een voltreffer. “Het was prachtig weer en er was veel volk opgedaagd”, weet Kathy. En dat smaakte dus naar meer. Temeer vzw Magik Events, waar de familie Leman mee de schouders onder zet, opnieuw op de kerstmarkt een standje zou uitbaten. “De opbrengst gaat daarvan naar het goede doel, dit jaar is dat De Stamper en ’t Venster.”

Tura tot Mariah Carey

Het repertoire moest uiteraard wat aangepast worden. Maar toch konden de vier ook wat in eigen favoriete nummers kiezen. “Van kindsbeen af ben ik al een fan van Will Tura”, zegt Paul. Hij zal zondag onder meer De Kleine Trommelaar van Tura brengen. Maar ook heel wat internationale kerstnummers passeren de revue. “Alles wat kerst en eindejaar ademt kwam in aanmerking.”

Ondertussen heeft het viertal best al wel wat repetities achter de rug. De twee dames, we overdrijven niet als we ze als nachtegalen omschrijven, hebben een pracht van een stem. Noël die begon te zingen na corona en op sociale media wel eens zijn songs deelt, ging samen met zijn dochter Liselotte zanglessen volgen bij Vocal Studio in Kortrijk. En dat voorbeeld werd nu ook gevolgd door Paul Seynaeve. “Je steekt er op korte tijd enorm veel op, onder meer over de ademhalingstechnieken.”

Er wordt niet enkel solo gezongen, er zijn ook enkele duetten en de laatste nummers zingen ze alle vier samen. Optreden doen ze dus aan de stand van Magik Events, die op de Korenmarkt aan de voet van de Centrumbrug staat opgesteld. Er is een podium voorzien, Erwin Decabooter de partner van Sabine verzorgt de presentatie, Christophe Libbrecht staat in voor de techniek. De twee mannen en Sabine, die al tonnen podiumervaring heeft, zeggen geen plankenkoorts te hebben. “Bij mij ligt dat toch iets anders”, bekent Kathy. “Zelfs voor de algemene repetitie had ik al behoorlijk wat zenuwen.”

Maar alles zal wel los lopen, in totaal brengen ze 24 nummers. De eerste 12 tussen 15 en 16 uur, daarna is er een optreden van een band die geboekt is door de stad, de tweede helft van de playlist wordt gebracht tussen 18 en 19 uur. “En daarna zullen wij ook genieten van de sfeer op de kerstmarkt.”

Genieten van kerst

Vorige week was het viertal al te gast in Ermitage in Ingelmunster, waar ze optraden ten voordele van de kas van de bewoners daar. “Daar brachten we al enkele van onze kerstnummers.”

En of dit nu niet naar meer smaakt. De naam Fabuliz4 verwijst ook naar Izegem. “Er zijn ons nog geen contracten aangeboden”, lacht Noël die natuurlijk een voornaam heeft die gelinkt is met de kerst. “We hebben allemaal nog onze drukke bezigheden, maar er is duidelijk een klik tussen ons. We kijken al uit naar ons optreden van zondag, want we zijn stuk voor stuk mensen die houden van de kerstsfeer.”