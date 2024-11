Vermaak na Arbeid brengt Night of the Proms naar Tielt

De Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid brengt op vrijdag 22 november voor de derde keer de Night of the Proms naar Tielt. Gastmuzikanten dit jaar zijn niet enkel de koren uit de regio, maar ook Jan en Jelle Cleymans tijdens Night at the Proms III.

“Op vrijdag 22 november vieren alle muzikanten Sint-Cecilia, de dag van hun patroonheilige”, vertelt voorzitter Rudi Ailliet. “Voor onze muzikanten wordt het extra bijzonder, want die avond is er ook de derde editie van Night at the Proms, gebracht door Vermaak Na Arbeid.” Ook nu creëert de harmonie de sfeer van tijdens de Night of the Proms, maar dan in de Tieltse Europahal. Maar dat doen ze niet alleen.

Gastvedetten

Deze keer doet de harmonie een beroep op de koren Amuzang uit Tielt en Terpsichore uit Oostrozebeke om hen vocaal te ondersteunen. “De dirigenten Bart Lagacie, Rik Stevens en Michiel De Jaeger leiden de uitvoerders in harmonieuze banen. Onze gastvedetten zijn vader en zoon Jan en Jelle Cleymans. Het programma van de avond is dan ook rijkelijk gevarieerd, van Ravel over Michael Jackson en Earth, Wind and Fire tot aan Land of Hope and Glory. Uiteraard zal ook de klassieker Music van John Miles niet ontbreken. Jan Cleymans zal daarnaast als houtblazer musiceren, terwijl zijn zoon Jelle nummers zingt uit zijn eigen repertoire en dat van enkele Vlaamse en Nederlandse beroemdheden.”

Beiden hebben dan ook al een sterk uitgebouwde carrière. Jelle maakt furore als singer-songwriter, maar speelt ook de titelrollen in heel wat verschillende musicals. Zijn vader Jan is dan weer orkestleider, klarinettist en saxofonist in heel wat producties van Studio 100. Daarnaast runt hij zijn eigen artiestenbureau en leidt hij de partyband Play Boys.

Night at the Proms III vindt plaats op vrijdag 22 november om 20 uur in de Europahal in Tielt. Tickets kosten 20 euro en voor een viparrangement betaal je 40 euro. Kaarten kunnen besteld worden via de website www.vermaak-na-arbeid.be.