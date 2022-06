Van Popmasters tot Kustschlagerfestival: zo ziet de West-Vlaamse festivalzomer eruit!

Twee zomers lang regende het annulaties in festivalland, maar nu staat het lang beloofde rijk der vrijheid eindelijk écht voor de deur. Wij sommen graag voor jullie op waar je de komende maanden in onze provincie terecht kunt voor een streepje muziek en ongeëvenaarde sfeer.

Popmasters

Waar? Krekemeersen, Kortemark Wanneer? 24 juni Wie? o.a. De Kreuners, Guy Swinnen en Buscemi Wakosta? 30 euro.

Sinner’s Day Summer

Waar? Maria Hendrikapark, Oostende Wanneer? 24 t/m 26 juni Wie? o.a. Echo & The Bunnymen, The Mission en Torul Wakosta? 85 euro per dag, 220 euro voor een combiticket.

Grensrock

Waar? Park Ter Walle, Menen • Wanneer? 24 en 25 juni • Wie? o.a. Novastar, Absynthe Minded en School is Cool • Wakosta? niets!

Dreambeats

Waar? Krekemeersen, Kortemark • Wanneer? 25 juni • Wie komt er? o.a. Jebroer, Ilsen & Verhulst en Mark with a K • Wakosta? 50 euro.

Ieperfest

Waar? Poperingseweg, Ieper • Wanneer? 1 t/m 3 juli • Wie? o.a. Lionheart, Terror en Knocked Loose • Wakosta? 58,61 euro per dag, 110,8 euro voor een combiticket.

Kneistival

Waar? Heldenplein, Knokke-Heist • Wanneer? 1 t/m 3 juli • Wie? o.a. Davina Michelle, Bart Peeters en Fischer-Z • Wakosta? niets!

Hype’O Dream

Waar? Weymeerschen, Waregem • Wanneer? 8 en 9 juli • Wie komt er? o.a. Regi, Metejoor en Gers Pardoel • Wakosta? vanaf 39,11 euro per dag, 103,67 euro voor een combiticket.

Cactus Festival

Waar? Minnewaterpark, Brugge • Wanneer? 8 t/m 10 juli • Wie? o.a. Balthazar, Coely en Supergrass • Wakosta? 62 euro per dag, 135 euro voor een combiticket.

Ostend Beach

Waar? Klein Strand, Oostende • Wanneer? 8 t/m 10 juli • Wie? o.a. Bob Sinclar, Pat Krimson en Bilal Wahib • Wakosta? vanaf 39 euro per dag, 89 euro voor een combiticket.

Irie Vibes Festival

Waar? Koekelarestraat, Kortemark • Wanneer? 22 en 23 juli • Wie komt er? o.a. Fheeta & The Westfrontband, Vivian Jones en Youth&Truth • Wakosta? vanaf 15 euro per dag, 35 euro voor een combiticket.

Night of the Proms

Waar? Kerkplein, Koksijde • Wanneer? 28 en 29 juli • Wie? o.a. Natalia, Kate Ryan en Umberto Tozzi • Wakosta? vanaf 29 euro.

Campo Solar

Waar? Pijpeweg, Damme • Wanneer? 29 t/m 31 juli • Wie? o.a. Het Zesde Metaal, Flip Kowlier en Jungle By Night • Wakosta? 36 euro per dag, 75 euro voor een combiticket.

Theater aan Zee

Waar? Diverse locaties, Oostende • Wanneer? 27 juli t/m 6 augustus • Wie komt er? o.a. Wim Opbrouck, LUCY en Into The Open • Wakosta? tussen 6 en 22 euro per voorstelling.

Nostalgie Beach Festival

Waar? Maritiem Park, Nieuwpoort • Wanneer? 5 en 6 augustus • Wie? o.a. Clouseau, Anouk en Bazart • Wakosta? vanaf 54 euro per dag, 124 euro voor een combiticket.

Festival Dranouter

Waar? Dikkebusstraat, Dranouter • Wanneer? 5 t/m 7 augustus • Wie? o.a. Tourist Le MC, Brihang en Wannes Cappelle • Wakosta? 87 euro per dag, 142 euro voor een combiticket.

WE CAN DANCE

Waar? Strand, Zeebrugge • Wanneer? 6 en 7 augustus + 13 en 14 augustus • Wie? o.a. Pokkoehontas, Christian AB en Alexia Glensy • Wakosta? 65 euro per dag, 110 euro voor een combiticket.

Paulusfeesten

Waar? Sint-Petrusplein en Sint-Paulusplein, Oostende • Wanneer? 9 t/m 15 augustus augustus • Wie? o.a. Red Zebra, The Shadow Machine en Bwana • Wakosta? niets!

Alcatraz

Waar? De Lange Munte, Kortrijk • Wanneer? 12 t/m 14 augustus • Wie komt er? o.a. Testament, Accept en Arch Enemy • Wakosta? 76,4 euro per dag, 174,5 euro voor een combiticket.

Cirque Magique

Waar? Kasteel Van Bossuit, Avelgem • Wanneer? 12 t/m 14 augustus • Wie? o.a. Axel Haube, Bröder en Miss Melera • Wakosta? vanaf 30,25 euro per dag, 83,25 euro voor een combiticket.

Bezemrock

Waar? Geluwestraat, Beselare • Wanneer? 12 t/m 14 augustus • Wie? o.a. Pat Krimson, Gene Thomas en The Juliets • Wakosta? 15 euro per dag, 25 euro voor een combiticket.

Melkrock

Waar? Recreatiedomein Watewy, Tielt • Wanneer? 14 augustus • Wie? o.a. Borokov Borokov, Pothamus en Willy Organ • Wakosta? 25 euro.

Parkpop

Waar? Beukenpark, Oostkamp • Wanneer? 19 t/m 21 augustus • Wie komt er? o.a. DJ Sven Ornelis, Cookies and Cream en Zornik • Wakosta? niets!

Kamping Kitsch

Waar? De Lange Munte, Kortrijk • Wanneer? 20 augustus • Wie? o.a. Sergio, Yves Deruyter en G Goran • Wakosta? vanaf 49 euro.

W-Festival

Waar? Klein Strand, Oostende • Wanneer? Van 24 tot en met 28 augustus • Wie? o.a. Alphaville, UB40 en Heather Nova • Wakosta? 99,23 euro per dag, 125,48 euro voor een KW-ticket.

Buikrock

Waar? Tapuitstraat, Deerlijk • Wanneer? 25 t/m 27 augustus • Wie? o.a. 2 Fabiola, Camille en Tourist LeMC • Wakosta? vanaf 30 euro per dag, 120 euro voor een combiticket.

Land of Love

Waar? Steenveldstraat, Torhout • Wanneer? 26 en 27 augustus • Wie komt er? o.a. Looney Tunez, Mattn en Wolfpack • Wakosta? vanaf 20 euro per dag, 60 euro voor een combiticket.

Marktrock Poperinge

Waar? Grote Markt, Poperinge • Wanneer? 26 en 27 augustus • Wie? o.a. Regi, Metejoor en DJ Wout • Wakosta? niets!

Helmgras Festival

Waar? Ster Der Zee, Koksijde • Wanneer? 26 en 27 augustus • Wie? o.a. Flo Windey, Ramon Tapia en Yung Felix • Wakosta? 20 euro per dag, 35 euro voor combiticket.

Trax Festival

Waar? Traxweg, Roeselare • Wanneer? 27 augustus • Wie komt er? nog niet bekend • Wakosta? niets!

Road Rock

Waar? De Vlaskouter, Kuurne • Wanneer? 27 augustus • Wie? o.a. Hooverphonic, Therapy? en Jasper Erkens • Wakosta? 34,4 euro.

Highlight Festival

Waar? Meenseweg 401, Ieper • Wanneer? 3 september • Wie komt er? O.a. Mark with a K, Age Of Love en Ilsen & Verhulst • Wakosta? 50 euro.

Leffingeleuren

Waar? Dorpsplein, Leffinge • Wanneer? 9 t/m 11 september • Wie? O.a. Idles, The Soft Moon, Squid • Wakosta? vanaf 30 euro per dag, 69 euro voor een combiticket.

Frietrock

Waar? Ter Waarde, Ieper • Wanneer? 9 t/m 11 september • Wie? nog niet bekend • Wakosta? nog niet bekend

ManiFiesta

Waar? Hippodroom, Oostende • Wanneer? 17 t/m 18 september • Wie komt er? O.a. Stikstof, Magic System en Postmen • Wakosta? 15 euro per dag, 25 euro voor een combiticket.

Kustschlagerfestival

Waar? Plopsaland, De Panne •• Wanneer? 21 t/m 28 september •• Wie? O.a. Paul Bruna, Sam Gooris en Willy Sommers •• Wakosta? 20 euro.