Tweede editie Paspop vindt plaats op 19 augustus in Passendale

Op zaterdag 19 augustus gaat in de Zuidstraat 22 in Pasendale de tweede editie van Paspop door. Een uniek festival met voor elk wat wils.

Samen met enkele vrienden zijn Bjorn Dufromont (45) en Karel Deprez (41) de organisatoren van Paspop. “Het idee van een festival zat al jaren in ons hoofd, dus hebben we vorig jaar de koe bij de horens gevat en we zijn aan de slag gegaan”, vertelt Bjorn. “De eerste editie vorig jaar viel heel goed mee met een opkomst van 250 festivalgangers, vandaar de beslissing om het dit jaar over te doen. Veel van de bezoekers die er vorig jaar bij waren, lieten al weten dat ze er dit jaar opnieuw bij zullen zijn en vrienden zullen uitnodigen. Dit jaar zouden we ons bezoekersaantal graag verdubbeld zien. We willen niet het onderste uit de kan halen, want we willen vooral een gezellig festival blijven. Ons grote voorbeeld is het festival in Houffalize.”

Line-up

“Vorig jaar kregen we de reactie dat de muziek heel goed was, maar dat er gerust ook iets meer uptempo mocht bij zitten”, aldus Bjorn. “Daarom beginnen we in de middag met rustige muziek en naar de avond toe bouwen we op naar iets meer gitaar- en drumwerk.” De start is om 15 uur met Bruno Deneckere (Belgische singer-songwriter). Om 17 uur staat Cosmo Collective op het podium. Om 19 uur is het de beurt aan de nieuwe groep Glitterpaard, gevolgd door The Love om 21 uur. We sluiten af met Suncreek, een band uit Ieper die een mengeling van New Wave, post-punk en garagerock brengt. Tussen de verschillende optredens verbindt een DJ de artiesten en ook na het laatste optreden geeft hij nog een laatste keer het beste van zichzelf.

Divers

“Wij willen vooral een gezellig festival zijn voor alle leeftijden, daarom is onze muziek ook heel divers”, gaat Bjorn verder. “Ook in het eten is er grote verscheidenheid. We gaan dit jaar voor de braadworst, maar ook voor tapas van ’t Alternatief en na de positieve reactie van vorig jaar is ook ’t Wokploatje weer van de partij. Dus zeker voor elk wat wils.”

Het festival gaat door in de Zuidstraat in Passendale op 19 augustus. De deuren gaan open om 14 uur en de eerste artiest begint om 15 uur. Voor de vroege vogels met kindjes is er tussen 14 en 17 uur kinderanimatie. Er is een ruime parking voorzien naast het terrein, maar er wordt gevraagd zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Daarom is er een ruime fietsenparking voorzien.”